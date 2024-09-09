Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почем тикеты? Началась продажа билетов на матч Динамо против Зари
Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 22:10 | Обновлено 09 сентября 2024, 22:17
222
0

Почем тикеты? Началась продажа билетов на матч Динамо против Зари

Цена билета в зависимости от категории составляет 300–400 гривен

09 сентября 2024, 22:10 | Обновлено 09 сентября 2024, 22:17
222
0
Почем тикеты? Началась продажа билетов на матч Динамо против Зари
ФК Динамо

В субботу, 14 сентября, состоится матч 6-го тура УПЛ Заря Луганск – Динамо Киев.

Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 15:30.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составляет 300–400 гривен. По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

По теме:
Скандального игрока Динамо выгнали из сборной. Он – лучший бомбардир страны
Динамо передумало. 3 клуба, воздержавшихся в голосовании о снятии Ингульца
«Он настаивал». Известно, кто инициировал трансфер Герреро в Динамо
билеты Динамо Киев Заря Луганск Заря - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
Футбол | 09 сентября 2024, 14:56 97
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?

Семь арендованных игроков у «горняков» наталкивают болельщиков на аналогии с экс-командой Бабича

Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
Бокс | 09 сентября 2024, 06:21 5
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира

Владимир Золотарев – о легендарных воспитанниках

ВИДЕО. Я тут, чтобы защитить. Что сказали Ребров и Ярмоленко перед Чехией?
Футбол | 09.09.2024, 21:46
ВИДЕО. Я тут, чтобы защитить. Что сказали Ребров и Ярмоленко перед Чехией?
ВИДЕО. Я тут, чтобы защитить. Что сказали Ребров и Ярмоленко перед Чехией?
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
Футбол | 08.09.2024, 23:00
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Футбол | 09.09.2024, 07:10
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это не из-за денег». Усик признался, почему подписал контракт с Полесьем
«Это не из-за денег». Усик признался, почему подписал контракт с Полесьем
07.09.2024, 20:17 1
Футбол
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
08.09.2024, 07:01 7
Футбол
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
07.09.2024, 23:45 41
Футбол
Если еще кто-то сомневался. Дрейк поставил $210 тысяч на финал US Open 2024
Если еще кто-то сомневался. Дрейк поставил $210 тысяч на финал US Open 2024
08.09.2024, 20:25 1
Теннис
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
08.09.2024, 00:50 60
Футбол
Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
08.09.2024, 23:43 4
Футбол
Соперники сборной Украины. Грузия неожиданно деклассировала Чехию в Тбилиси
Соперники сборной Украины. Грузия неожиданно деклассировала Чехию в Тбилиси
07.09.2024, 21:02 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем