Почем тикеты? Началась продажа билетов на матч Динамо против Зари
Цена билета в зависимости от категории составляет 300–400 гривен
В субботу, 14 сентября, состоится матч 6-го тура УПЛ Заря Луганск – Динамо Киев.
Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 15:30.
Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составляет 300–400 гривен. По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено.
Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.
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