Почем тикеты? Началась продажа билетов на матч Динамо против Зари

В субботу, 14 сентября, состоится матч 6-го тура УПЛ Заря Луганск – Динамо Киев.

Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 15:30.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составляет 300–400 гривен. По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.