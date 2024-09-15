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Чемпионат Испании
Сельта
15.09.2024 15:00 – FT 3 : 1
Вальядолид
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Испания
15 сентября 2024, 23:15 | Обновлено 15 сентября 2024, 23:34
59
0

ВИДЕО. Атлетик Бильбао обыграл Лас-Пальмас в результативной перестрелке

Сельта дома нанесла поражения Вальядолиду в Ла Лиге

15 сентября 2024, 23:15 | Обновлено 15 сентября 2024, 23:34
59
0
ВИДЕО. Атлетик Бильбао обыграл Лас-Пальмас в результативной перестрелке
Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа состоялись матчи 5-го тура испанской Ла Лиги.

«Атлетик» из Бильбао на выезде победил «Лас-Пальмас» (3:2).

Сельта дома нанесла поражения Вальядолиду в Ла Лиге (3:1).

Ла Лига. 5-й тур, 15 сентября

Лас-Пальмас – Атлетик – 2:3

Голы: Рамирес, 58, Алекс Муньос, 83 – Сансет, 7, Нико Уильямс, 30, Паредес, 76

Сельта – Вальядолид – 3:1

Голы: Альварес, 22, Борха Иглесиас, 35, Дувикас, 90+1 – Моро, 50

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Сельта).
82’
Mario Martin (Вальядолид) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Моро (Вальядолид).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Альварес (Сельта).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетик Бильбао Лас-Пальмас Сельта Вальядолид видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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