15.09.2024 15:00 – FT 3 : 1
Испания15 сентября 2024, 23:15 | Обновлено 15 сентября 2024, 23:34
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ВИДЕО. Атлетик Бильбао обыграл Лас-Пальмас в результативной перестрелке
Сельта дома нанесла поражения Вальядолиду в Ла Лиге
15 сентября 2024, 23:15 | Обновлено 15 сентября 2024, 23:34
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15 августа состоялись матчи 5-го тура испанской Ла Лиги.
«Атлетик» из Бильбао на выезде победил «Лас-Пальмас» (3:2).
Сельта дома нанесла поражения Вальядолиду в Ла Лиге (3:1).
Ла Лига. 5-й тур, 15 сентября
Лас-Пальмас – Атлетик – 2:3
Голы: Рамирес, 58, Алекс Муньос, 83 – Сансет, 7, Нико Уильямс, 30, Паредес, 76
Сельта – Вальядолид – 3:1
Голы: Альварес, 22, Борха Иглесиас, 35, Дувикас, 90+1 – Моро, 50
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Сельта).
82’
Mario Martin (Вальядолид) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Моро (Вальядолид).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Альварес (Сельта).
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