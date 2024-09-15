Олимпиакос провел матч чемпионата Греции. Как отыграл Яремчук?
Красно-белые расписали мировую с Панетоликосом, Роман вышел на поле на 61-й минуте
15 сентября состоялся матч 4-го тура чемпионата Греции между командами Олимпиакос и Панетоликос.
Поединок прошел на стадионе Караискакис в Пирее. Игра зававершилась со счетом 0:0.
Украинский форвард хозяев Роман Яремчук не попал в стартовый состав и вышел на поле на 61-й минуте вместо Чикиньо.
Яремчук не сумел отличиться голевыми действиями, а статистический портал SofaScore оценил действия украинца в 6.7 баллов.
Для Яремчука это был 4-й матч в текущем сезоне. На его счету 1 гол. Олимпиакос впервые в кампании 2024/25 потерял очки.
Чемпионат Греции. 4-й тур, 15 сентября
Оллимпиакос – Панетоликос – 0:0
#Olympiacos #slgr #OLYPAN pic.twitter.com/sJ2SGHv8H3— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 15, 2024
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