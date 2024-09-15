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Чемпионат Греции
Олимпиакос Пирей
15.09.2024 18:30 – FT 0 : 0
Панетоликос
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Греция
15 сентября 2024, 22:09 | Обновлено 15 сентября 2024, 22:12
1246
2

Олимпиакос провел матч чемпионата Греции. Как отыграл Яремчук?

Красно-белые расписали мировую с Панетоликосом, Роман вышел на поле на 61-й минуте

15 сентября 2024, 22:09 | Обновлено 15 сентября 2024, 22:12
1246
2
Олимпиакос провел матч чемпионата Греции. Как отыграл Яремчук?
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

15 сентября состоялся матч 4-го тура чемпионата Греции между командами Олимпиакос и Панетоликос.

Поединок прошел на стадионе Караискакис в Пирее. Игра зававершилась со счетом 0:0.

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук не попал в стартовый состав и вышел на поле на 61-й минуте вместо Чикиньо.

Яремчук не сумел отличиться голевыми действиями, а статистический портал SofaScore оценил действия украинца в 6.7 баллов.

Для Яремчука это был 4-й матч в текущем сезоне. На его счету 1 гол. Олимпиакос впервые в кампании 2024/25 потерял очки.

Чемпионат Греции. 4-й тур, 15 сентября

Оллимпиакос – Панетоликос – 0:0

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей SofaScore оценки чемпионат Греции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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MIRRA
розписали світову ...жах, а не ресурс
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