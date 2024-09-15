Забил Лукаку. Наполи отгрузил 4 мяча Кальяри, Аталанта обыграла Фиалок

15 сентября состоялись матчи 4-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» на выезде одержал победу над «Кальяри» (4:0). У неаполитанцев голы забили: Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия, Ромелу Лукаку, Алессандро Буонджорно.

«Аталанта» на своем поле обыграла «Фиорентину» (3:2). Победу бергамаскам принесли голы Матео Ретеги, Шарля де Кетеларе и Адемолы Лукмана. У флорентийского клуба отличились Лукас Мартинес и Мойзе Кин.

Торино и Лечче разошлись миром (0:0). «Наполи» имеет три победы подряд и с 9 очками стал лидером Серии А.

Серия А. 4-й тур, 15 сентября

Кальяри – Наполи – 0:4

Голы: Ди Лоренцо, 18, Кварацхелия, 66, Лукаку, 70, Буонджорно, 90+3

Аталанта – Фиорентина – 3:2

Голы: Ретеги, 21, Де Кетеларе, 45 Лукман, 45+1 – Лукас Мартинес, 15, Мойзе Кин, 32

Торино – Лечче – 0:0