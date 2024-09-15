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Италия
15 сентября 2024, 21:47 | Обновлено 15 сентября 2024, 22:11
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Забил Лукаку. Наполи отгрузил 4 мяча Кальяри, Аталанта обыграла Фиалок

«Наполи» одержал третью победу подряд и с 9 очками стал лидером Серии А

15 сентября 2024, 21:47 | Обновлено 15 сентября 2024, 22:11
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0
Забил Лукаку. Наполи отгрузил 4 мяча Кальяри, Аталанта обыграла Фиалок
Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября состоялись матчи 4-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» на выезде одержал победу над «Кальяри» (4:0). У неаполитанцев голы забили: Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия, Ромелу Лукаку, Алессандро Буонджорно.

«Аталанта» на своем поле обыграла «Фиорентину» (3:2). Победу бергамаскам принесли голы Матео Ретеги, Шарля де Кетеларе и Адемолы Лукмана. У флорентийского клуба отличились Лукас Мартинес и Мойзе Кин.

Торино и Лечче разошлись миром (0:0). «Наполи» имеет три победы подряд и с 9 очками стал лидером Серии А.

Серия А. 4-й тур, 15 сентября

Кальяри – Наполи – 0:4

Голы: Ди Лоренцо, 18, Кварацхелия, 66, Лукаку, 70, Буонджорно, 90+3

Аталанта – Фиорентина – 3:2

Голы: Ретеги, 21, Де Кетеларе, 45 Лукман, 45+1 – Лукас Мартинес, 15, Мойзе Кин, 32

Торино – Лечче – 0:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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