Забил Лукаку. Наполи отгрузил 4 мяча Кальяри, Аталанта обыграла Фиалок
«Наполи» одержал третью победу подряд и с 9 очками стал лидером Серии А
15 сентября состоялись матчи 4-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» на выезде одержал победу над «Кальяри» (4:0). У неаполитанцев голы забили: Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия, Ромелу Лукаку, Алессандро Буонджорно.
«Аталанта» на своем поле обыграла «Фиорентину» (3:2). Победу бергамаскам принесли голы Матео Ретеги, Шарля де Кетеларе и Адемолы Лукмана. У флорентийского клуба отличились Лукас Мартинес и Мойзе Кин.
Торино и Лечче разошлись миром (0:0). «Наполи» имеет три победы подряд и с 9 очками стал лидером Серии А.
Серия А. 4-й тур, 15 сентября
Кальяри – Наполи – 0:4
Голы: Ди Лоренцо, 18, Кварацхелия, 66, Лукаку, 70, Буонджорно, 90+3
Аталанта – Фиорентина – 3:2
Голы: Ретеги, 21, Де Кетеларе, 45 Лукман, 45+1 – Лукас Мартинес, 15, Мойзе Кин, 32
Торино – Лечче – 0:0
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