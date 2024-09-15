15.09.2024 18:30 – FT 1 : 2
Англия15 сентября 2024, 20:55 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:04
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Волки и Сороки. Вулверхемптон дома уступил Ньюкаслу
У победителей голы забили Фабиан Шер и Харви Барнс
15 сентября 2024, 20:55 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:04
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0
В матче 4-го тура АПЛ «Ньюкасл» на выезде победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.
Для хозяев поля счет открыл Марио Лемина (36 мин). У сорок голы забили Фабиан Шер (75 ми) и Харви Барнс (80 мин).
«Ньюкасл» набрал 10 очков и входит в топ-3 АПЛ. «Вулверхэмптон» (1 очко) идет на 18-й позиции в зоне вылета.
Премьер-лига. 4-й тур, 15 сентября
Вулверхэмптон – Ньюкасл – 1:2
Голы: Лемина, 36 – Шер, 75, Барнс, 80
Турнирная таблица
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