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Премьер-лига
Полесье
15.09.2024 18:00 – FT 2 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 21:25 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:29
287
0

Имад АШУР: «Игрой в целом я недоволен»

Главный тренер «Полесья» подытожил матч против «Вереса»

15 сентября 2024, 21:25 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:29
287
0
Имад АШУР: «Игрой в целом я недоволен»

Главный тренер житомирского «Полесье» Имад Ашур прокомментировал волевую победу своей команды в 6 туре УПЛ над ровенским «Вересом» (2:1).

«Так или иначе, соперники всегда изучают наши предыдущие матчи и невозможно быть готовым ко всему. Но мы всегда продолжаем стремиться к тому, чтобы быть более непредсказуемыми и рациональными в наших решениях на поле. Пока мы только строим эту идею. Когда игра идет не по плану – мы все еще продолжаем попадать в ловушку своих предыдущих убеждений. Но это обычный процесс. Коллективная игра требует коллективной идентичности. Кроме результата, наша игра еще нуждается в гораздо большей структурности и целостности. Иногда придется выигрывать и в страданиях, как это было сегодня.

Я рад, что ребята во втором тайме заиграли интенсивнее. Этот импульс позволил цепляться за мячи и отвести угрозу от наших ворот. Благодаря этому мы и отыскали свои шансы. Сегодня можно порадоваться за результат. Но игрой в целом я недоволен. Соперник дал нам возможность задуматься и увидеть, что нужно улучшать в игре. Это нормальный процесс перестройки команды.

Об повреждении Сергея Чоботенко – думаю, все будет хорошо. О продолжительности восстановления – информация будет впоследствии. Сегодня была кровь. Но результат есть. Значит, оно того стоило», – сказал Ашур.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Верес Имад Ашур пресс-конференция
Сергей Рипьюк Источник: ФК Верес
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