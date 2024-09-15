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  4. ФЕДОРЧУК: «Карпаты против Шахтера сыграли тактически безграмотно»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 20:39 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:17
905
4

ФЕДОРЧУК: «Карпаты против Шахтера сыграли тактически безграмотно»

Известный эксперт прокомментировал результативный матч во Львове

15 сентября 2024, 20:39 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:17
905
4
ФЕДОРЧУК: «Карпаты против Шахтера сыграли тактически безграмотно»
ФК Шахтер

В наиболее результативном поединке 6-го тура УПЛ «Шахтер» во Львове разгромил местные «Карпаты» (5:2).

Известный в прошлом тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «горнякам» деклассировать зелено-белых:

«Как правило, после международных пауз в УПЛ, вызванных матчами сборных, «Шахтеру» и «Динамо», у которых всегда значительное представительство в главной команде страны, тяжело даются первые поединки. Тем не менее, когда большая группа футболистов задействована и готовится в сборной, то потом доверять им место в старте довольно рискованно.

Поэтому я думал, что тренерский штаб львовян, учитывая все эти обстоятельства, остановит свой выбор на правильной тактике, учитывая возможности подопечных и силу соперника. Наставник Владислав Лупашко почему-то решил взять на вооружение игру первым номером, контроль мяча, что, убежден, очень понравилось горнякам, которые, умело действуя в отборе, мастерски пользовались свободным пространством у владений «Карпат».

Контроль мяча разве что для статистики уже подводил национальную сборную Украины в поединке с румынами на Евро-2024 и в недавнем матче с албанцами – в Лиге наций. Но Владислав Лупашко со своими помощниками решили экспериментировать и поплатились. И хорошо, что обошлось только пятью пропущенными мячами, их могло быть гораздо больше. Также не следует забывать, что свой второй гол львовяне забили под занавес поединка, когда «Шахтер» уже сбросил обороты.

Как тут не вспомнить, что в прошлом сезоне «Александрия» также часто делала ставку на контроль мяча, но это весомых дивидендов ей не принесло. В текущем чемпионате горожане, которые по подбору исполнителей примерно на уровне «Карпат», сменили тактику, стали больше пользоваться вертикальными передачами. Это пошло на пользу: «Александрия» возглавляет турнирную таблицу и, кстати, недавно, действуя от обороны, забила «Шахтеру» четыре мяча, отпраздновав заслуженную викторию. Ибо воспользовалась своими сильными сторонами и уязвимыми местами визави».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Карпаты Олег Федорчук инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 4
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FunnyCat_____
груба ошибка с выбором тактики на игру
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0
Demid Romanchik
А есть одна тактика у наших 14 команд УПЛ, автобус с выбеганием...
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-1
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avk2307
ну так це правда.
Вирішив так тренер. Він сам сказав. Помилився напевно не навмисно...
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-1
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