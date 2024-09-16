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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 05:47 | Обновлено 16 сентября 2024, 05:48
154
0

Олег ШАНДРУК: «Мы где-то не дорабатываем. В том числе и я»

Тренер «Вереса» подвел итоги игры с «Полесьем»

16 сентября 2024, 05:47 | Обновлено 16 сентября 2024, 05:48
154
0
Олег ШАНДРУК: «Мы где-то не дорабатываем. В том числе и я»
НК Верес. Олег Шандрук

Наставник «Вереса» Олег Шандрук оценил игру 6 тура УПЛ против «Полесья», которую его команда проиграла со счетом 1:2.

«Хороший первый тайм в нашем исполнении. Результат на табло соответствовал ходу игры в поле. Возможно, мы меньше владели мячом, но имели хорошие возможности и в целом контролировали игру. Могли делать счет более комфортным.

Наша проблема – мы в очередной раз не можем провести матч целостно. Случаются провалы: либо в начале тайма, либо внутри. Когда сможем целостно на протяжении всех девяноста минут демонстрировать то, что сейчас демонстрируем на определенных отрезках матча – тогда сможем надеяться на большее.

О заменах – на этот раз, по-моему, они нас усилили. Конечно, и соперник уже играл от счета, поближе к своим воротам, но и мы создавали давление. Футболисты со скамейки запасных неплохо вошли в игру.

Сегодня было хорошее начало. Мы всегда стараемся играть агрессивно с первых минут. К сожалению, начало второго тайма было хуже. Пропустили два необязательных мягких. Нам нужно становиться сильнее психологически.

Мы не провалили второй тайм. У нас были отдельные отрезки после перерыва, где нам не хватало качества. Нам нужно больше верить в свои силы. А мы где-то не дорабатываем. В том числе и я, как тренер. Более того, и вера результата не дает. За результат нужно бороться. У меня такое впечатление, что иногда мы игру отпускаем – вот сейчас это давление пройдет. И за этот короткий отрезок нас соперник сразу наказывает. Наверное, мы еще не на том уровне. Надо еще работать. Мы видим эту проблему и работаем над ней.

Но я вижу и результаты нашей работы. Есть очень хорошие отрезки. У всех наших матчей очень хорошие отрезки. К сожалению, сейчас это отрезки. Когда это будут хорошие матчи – будет совсем другой результат», – сказал Шандрук.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Верес
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