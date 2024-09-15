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Испания
15 сентября 2024, 18:01 | Обновлено 15 сентября 2024, 18:29
1272
3

ВИДЕО. Ямал за 7 минут оформил дубль в матче Жирона – Барселона

Ламин отличился в ворота красно-белых на 30-й и 37-й минутах

15 сентября 2024, 18:01 | Обновлено 15 сентября 2024, 18:29
1272
3
ВИДЕО. Ямал за 7 минут оформил дубль в матче Жирона – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

На 37-й минуте Ламин Ямал оформил дубль после передачи Роберта Левандовски.

В текущем сезоне чемпионата Испании у 17-летнего игрока сине-гранатовых уже 3 забитых гола, а также 4 ассиста.

❗️ ВИДЕО. Ямал за 7 минут оформил дубль в матче Жирона – Барселона

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Ламин Ямал Барселона Жирона Жирона - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Роберт Левандовски
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
Вовремя . Закончилась игра Арсенала и сразу же Жирона могла пеналь бить. Но арбитр не понятно по каким причинам отменил
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