15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

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Поединок проходит на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

На 37-й минуте Ламин Ямал оформил дубль после передачи Роберта Левандовски.

В текущем сезоне чемпионата Испании у 17-летнего игрока сине-гранатовых уже 3 забитых гола, а также 4 ассиста.

❗️ ВИДЕО. Ямал за 7 минут оформил дубль в матче Жирона – Барселона