ВИДЕО. Техничный защитник – горе в команде. Как Ямал обокрал и забил Жироне

15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

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Поединок проходит на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Счет на 30-й минуте открыл юный вундеркинд сине-гранатовых Ламин Ямал. Для него это второй мяч в текущем сезоне чемпионата Испании.

Ямал обокрал защитника жиронцев Давида Лопеса, а затем спокойно переиграл Пауло Гассанигу.

❗️ ВИДЕО. Технический защитник – горе в команде. Ямал обокрал и забил Жироне