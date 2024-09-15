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Испания
15 сентября 2024, 17:53 | Обновлено 15 сентября 2024, 18:23
979
0

ВИДЕО. Техничный защитник – горе в команде. Как Ямал обокрал и забил Жироне

Ламин вывел Барселону вперед в матче 5-го тура Ла Лиги после ошибки Давида Лопеса

15 сентября 2024, 17:53 | Обновлено 15 сентября 2024, 18:23
979
0
ВИДЕО. Техничный защитник – горе в команде. Как Ямал обокрал и забил Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Счет на 30-й минуте открыл юный вундеркинд сине-гранатовых Ламин Ямал. Для него это второй мяч в текущем сезоне чемпионата Испании.

Ямал обокрал защитника жиронцев Давида Лопеса, а затем спокойно переиграл Пауло Гассанигу.

❗️ ВИДЕО. Технический защитник – горе в команде. Ямал обокрал и забил Жироне

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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