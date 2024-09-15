Сыграет ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Жирона – Барселона
Поединок 5-го тура Ла Лиги 2024/25 состоится 15 сентября в 17:15 по Киеву
15 сентября состоится матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.
Поединок пройдет на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
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Тренеры объявили стартовые составы на матч.
Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков начнет поединок с первых минут.
После 4 туров Барселона занимает первое место в таблице чемпионата Испании с 12 очками из 12 возможных. Жирона с 7 баллами располагается на 6-й позиции.
Стартовые составы на матч Жирона – Барселона
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaBarça pic.twitter.com/ReY6H1DgFy— Girona FC (@GironaFC) September 15, 2024
🚨 BARÇA XI 🚨#GironaBarça pic.twitter.com/LivIIPIWpM— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2024
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