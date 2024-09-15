Сыграет ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Жирона – Барселона

15 сентября состоится матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

Поединок пройдет на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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Тренеры объявили стартовые составы на матч.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков начнет поединок с первых минут.

После 4 туров Барселона занимает первое место в таблице чемпионата Испании с 12 очками из 12 возможных. Жирона с 7 баллами располагается на 6-й позиции.

Стартовые составы на матч Жирона – Барселона