Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
Артем стал одним из лучших в своей команде, Руслан также показал хороший результат
В воскресенье, 15 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Рома». Матч завершился вничью 1:1.
Украинский нападающий римского клуба Артем Довбик открыл счет, забив первый гол в составе римского клуба. Авторитетный статистический портал WhoScored поставил ему оценку 7.28. В составе «Ромы» только один игрок получил немного больше, у Анхелиньо – 7.33.
Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на второй тайм, его выступление также оценили хорошей оценкой – 7.08. Лучшим игроком матча стал левый защитник хозяев Аарон Мартин (7.86).
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