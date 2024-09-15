Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа

В воскресенье, 15 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Рома». Матч завершился вничью 1:1.

Украинский нападающий римского клуба Артем Довбик открыл счет, забив первый гол в составе римского клуба. Авторитетный статистический портал WhoScored поставил ему оценку 7.28. В составе «Ромы» только один игрок получил немного больше, у Анхелиньо – 7.33.

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на второй тайм, его выступление также оценили хорошей оценкой – 7.08. Лучшим игроком матча стал левый защитник хозяев Аарон Мартин (7.86).