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  4. Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
Италия
15 сентября 2024, 16:16 | Обновлено 15 сентября 2024, 16:46
2078
1

Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа

Артем стал одним из лучших в своей команде, Руслан также показал хороший результат

15 сентября 2024, 16:16 | Обновлено 15 сентября 2024, 16:46
2078
1
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 15 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Рома». Матч завершился вничью 1:1.

Украинский нападающий римского клуба Артем Довбик открыл счет, забив первый гол в составе римского клуба. Авторитетный статистический портал WhoScored поставил ему оценку 7.28. В составе «Ромы» только один игрок получил немного больше, у Анхелиньо – 7.33.

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на второй тайм, его выступление также оценили хорошей оценкой – 7.08. Лучшим игроком матча стал левый защитник хозяев Аарон Мартин (7.86).

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оценки Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Артем Довбик WhoScored
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Оба молодцы!!!
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