ВИДЕО. Как партнеры по Роме отреагировали на первый гол Довбика
Артем отличился в матче с «Дженоа»
15 сентября украинский легионер «Рома» Артем Довбик забил первый гол за римский клуб.
27-летний украинец отличился в матче 4-го тура итальянской Серии А против «Дженоа».
После взятия ворот партнеры Довбика подбежали к нему и не сдерживали положительных эмоций.
Отметим, что для Артема это был четвертый матч в составе нового клуба. До этого он защищал цвета «Жироны», став лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне 2023/24.
DAJE ARTEM!!! DAJE ROMA!!!#GenoaRoma 0-1 pic.twitter.com/DGvSPcXJB4— AS Roma (@OfficialASRoma) September 15, 2024
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