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  4. ВИДЕО. Как партнеры по Роме отреагировали на первый гол Довбика
Италия
15 сентября 2024, 15:23 |
1264
0

ВИДЕО. Как партнеры по Роме отреагировали на первый гол Довбика

Артем отличился в матче с «Дженоа»

15 сентября 2024, 15:23 |
1264
0
ВИДЕО. Как партнеры по Роме отреагировали на первый гол Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

15 сентября украинский легионер «Рома» Артем Довбик забил первый гол за римский клуб.

27-летний украинец отличился в матче 4-го тура итальянской Серии А против «Дженоа».

После взятия ворот партнеры Довбика подбежали к нему и не сдерживали положительных эмоций.

Отметим, что для Артема это был четвертый матч в составе нового клуба. До этого он защищал цвета «Жироны», став лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне 2023/24.

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Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Артем Довбик
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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