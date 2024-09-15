ВИДЕО. Как партнеры по Роме отреагировали на первый гол Довбика

15 сентября украинский легионер «Рома» Артем Довбик забил первый гол за римский клуб.

27-летний украинец отличился в матче 4-го тура итальянской Серии А против «Дженоа».

После взятия ворот партнеры Довбика подбежали к нему и не сдерживали положительных эмоций.

Отметим, что для Артема это был четвертый матч в составе нового клуба. До этого он защищал цвета «Жироны», став лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне 2023/24.