Эммануэль ОКОДУВА: «Суркис и Ахметов знают, как получить то, что хотят»
Бывший игрок «Динамо» и «Шахтера» – о президентах клубов
Бывший игрок «Динамо» и «Шахтера» Эммануэль Окодува поделился мнением о президентах клубов – Игоре Суркисе и Ринате Ахметове.
«Суркис и Ахметов – хорошие президенты, разбираются в футболе, знают, как получить то, что хотят, знают, как организовать свои команды. Они всегда хотели выигрывать и делали все, чтобы игроки чувствовали себя хорошо как в финансовом плане, так и со всем остальным. Они заботились о том, чтобы всем было хорошо.
Но когда вы проигрываете, то не хотите видеть их лица, потому что вы будете бояться. Они не очень счастливы после поражений», – сказал Окодува.
Отметим, что Эммануэль провел за первую команду «Шахтера» 8 матчей, за «Динамо» так и не сыграл.
В 2022-м Эммануэль Окодува поддержал Украину на митинге в Берлине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За титул будет сражаться 152-я ракетка мира
14 сентября в 15:30 состоится матч 6-го тура УПЛ