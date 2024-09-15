Эммануэль ОКОДУВА: «Суркис и Ахметов знают, как получить то, что хотят»

Бывший игрок «Динамо» и «Шахтера» Эммануэль Окодува поделился мнением о президентах клубов – Игоре Суркисе и Ринате Ахметове.

«Суркис и Ахметов – хорошие президенты, разбираются в футболе, знают, как получить то, что хотят, знают, как организовать свои команды. Они всегда хотели выигрывать и делали все, чтобы игроки чувствовали себя хорошо как в финансовом плане, так и со всем остальным. Они заботились о том, чтобы всем было хорошо.

Но когда вы проигрываете, то не хотите видеть их лица, потому что вы будете бояться. Они не очень счастливы после поражений», – сказал Окодува.

Отметим, что Эммануэль провел за первую команду «Шахтера» 8 матчей, за «Динамо» так и не сыграл.

В 2022-м Эммануэль Окодува поддержал Украину на митинге в Берлине.