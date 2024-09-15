Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗУБКОВ: «Мистер сказал, что нужно менять направление атаки»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 15:25 | Обновлено 15 сентября 2024, 15:43
252
0

ЗУБКОВ: «Мистер сказал, что нужно менять направление атаки»

Полузащитник «Шахтера» рассказал о победе над «Карпатами»

15 сентября 2024, 15:25 | Обновлено 15 сентября 2024, 15:43
252
0
ЗУБКОВ: «Мистер сказал, что нужно менять направление атаки»
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Полузащитник «Шахтера» Александр Зубков рассказал о победе над «Карпатами» (5:2), капитанской повязку и ожиданиях от Лиги чемпионов.

– Александр, «Шахтер» одержал разгромную победу над «Карпатами». Каким будет твой анализ? Как считаешь, все ли удавалось команде?

– Прежде всего, очень приятно, что мы забили много, хотя могли и больше. Однако огорчает, что пропустили дважды, особенно первый гол, со стандарта, и это вызывает определенные негативные мысли. Мы обязательно разберем эти моменты и постараемся избегать пропусков со стандартов в будущем, ведь Мистер постоянно подчеркивает важность этого аспекта. Досадно, что так произошло.

– Именно ты открыл счет в матче. Вспомни этот эпизод: что, по-твоему, стало ключевым в реализации этого момента?

– Если честно, не очень помню, как мяч дошел до меня, но Мистер говорил, что необходимо всегда менять направление атаки из стороны в сторону. Мяч оказался у меня, я пошел в дриблинг, убрал под правую ногу и пробил.

– Ты впервые после повреждения вышел в стартовом составе. Как чувствуешь себя? Не беспокоит ли тебя прошедшая травма?

– Слава Богу, травма больше не беспокоит. Не думаю, что сейчас нахожусь в стопроцентной форме, но постараюсь как можно быстрее ее набрать. Получил очень сильный импульс оттого, что выводил команду с капитанской повязкой, поэтому чувствовал, что должен делать что-то экстра на поле.

– Ты вспомнил приятный момент, когда выходил на поле с капитанской повязкой. Что это для тебя, воспитанника «Шахтера», это значит и что ты чувствовал в тот момент?

– Когда мне накануне игры сообщили, что буду выводить Шахтер с капитанской повязкой, я начал больше нервничать. Но после того, как раздался стартовый свисток, все стало нормально.

– Может, Тарас Степаненко в раздевалке давал какие-то советы?

– Нет! Я понимаю, какая это ответственность, и мне очень приятно, что доверили капитанскую повязку. Надеюсь, оправдал ожидания.

– Уже в считанные дни «Шахтер» начнет свой путь в Лиге чемпионов. Какие ожидания от еврокубкового сезона?

– Как всегда, наша задача – пытаться побеждать в каждом матче, поэтому будем анализировать игру и будем готовиться к встрече с «Болоньей».

– Какие личные задачи ставишь перед собой на этот сезон?

– Если честно, я никогда не ставлю себе личные задачи. Главное, чтобы команда выигрывала и все было хорошо.

По теме:
Ворскла – Рух – 0:0. За что удалили Скляра за 6 минут? Видеообзор матча
Стало известно, почему капитан сборной Украины не играл в матче УПЛ
Газон не для футбола. Ворскла в меньшинстве удержала ничью против Руха
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Карпаты Александр Зубков
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
Футбол | 15 сентября 2024, 14:18 14
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому

Артем отличился в матче с Дженоа

За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии
Футбол | 15 сентября 2024, 08:23 4
За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии
За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии

С 1995 года за киевлян выступали легионеры из 32-х стран дальнего зарубежья

Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Другие виды | 15.09.2024, 00:12
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю
Футбол | 14.09.2024, 17:23
Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю
Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю
Матч УПЛ Ворскла – Рух прерван
Футбол | 15.09.2024, 14:03
Матч УПЛ Ворскла – Рух прерван
Матч УПЛ Ворскла – Рух прерван
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
14.09.2024, 11:28
Бокс
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
14.09.2024, 08:38 9
Футбол
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
14.09.2024, 08:05 1
Бокс
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
14.09.2024, 23:15 8
Футбол
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
15.09.2024, 02:20 1
Футбол
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
13.09.2024, 23:50 7
Другие виды
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
14.09.2024, 09:31 13
Футбол
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
14.09.2024, 07:37 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем