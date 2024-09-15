ЗУБКОВ: «Мистер сказал, что нужно менять направление атаки»

Полузащитник «Шахтера» Александр Зубков рассказал о победе над «Карпатами» (5:2), капитанской повязку и ожиданиях от Лиги чемпионов.

– Александр, «Шахтер» одержал разгромную победу над «Карпатами». Каким будет твой анализ? Как считаешь, все ли удавалось команде?

– Прежде всего, очень приятно, что мы забили много, хотя могли и больше. Однако огорчает, что пропустили дважды, особенно первый гол, со стандарта, и это вызывает определенные негативные мысли. Мы обязательно разберем эти моменты и постараемся избегать пропусков со стандартов в будущем, ведь Мистер постоянно подчеркивает важность этого аспекта. Досадно, что так произошло.

– Именно ты открыл счет в матче. Вспомни этот эпизод: что, по-твоему, стало ключевым в реализации этого момента?

– Если честно, не очень помню, как мяч дошел до меня, но Мистер говорил, что необходимо всегда менять направление атаки из стороны в сторону. Мяч оказался у меня, я пошел в дриблинг, убрал под правую ногу и пробил.

– Ты впервые после повреждения вышел в стартовом составе. Как чувствуешь себя? Не беспокоит ли тебя прошедшая травма?

– Слава Богу, травма больше не беспокоит. Не думаю, что сейчас нахожусь в стопроцентной форме, но постараюсь как можно быстрее ее набрать. Получил очень сильный импульс оттого, что выводил команду с капитанской повязкой, поэтому чувствовал, что должен делать что-то экстра на поле.

– Ты вспомнил приятный момент, когда выходил на поле с капитанской повязкой. Что это для тебя, воспитанника «Шахтера», это значит и что ты чувствовал в тот момент?

– Когда мне накануне игры сообщили, что буду выводить Шахтер с капитанской повязкой, я начал больше нервничать. Но после того, как раздался стартовый свисток, все стало нормально.

– Может, Тарас Степаненко в раздевалке давал какие-то советы?

– Нет! Я понимаю, какая это ответственность, и мне очень приятно, что доверили капитанскую повязку. Надеюсь, оправдал ожидания.

– Уже в считанные дни «Шахтер» начнет свой путь в Лиге чемпионов. Какие ожидания от еврокубкового сезона?

– Как всегда, наша задача – пытаться побеждать в каждом матче, поэтому будем анализировать игру и будем готовиться к встрече с «Болоньей».

– Какие личные задачи ставишь перед собой на этот сезон?

– Если честно, я никогда не ставлю себе личные задачи. Главное, чтобы команда выигрывала и все было хорошо.