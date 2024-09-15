«Хет-трик – это моя работа». Кому посвятил три гола Артем Бондаренко?

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал о хет-трике в ворота «Карпат» (5:2), ожиданиях от Лиги чемпионов и причинах пропущенных голов.

– Артем, поздравляем с яркой победой! Ты стал героем матча с Карпатами, оформив хет-трик. Поделись, пожалуйста, эмоциями и впечатлениями от игры как на личном уровне, так и с учетом командных действий.

– Очень счастлив победить и вернуться на «Арену Львов», ведь нас многое связывает с ней, комфортно здесь играть. Очень приятно, что сделал хет-трик, но это часть работы.

– Давай все-таки вспомним каждый твой гол и коротко их опишем.

– Благодарен партнерам Дмитрию Крыськиву, Георгию Судакову и Александру Зубкову, ведь без них не было бы этих голов. Вообще не люблю говорить о забитых мячах, ведь сегодня я забил, а завтра это может быть кто-то другой. Это часть работы, но я счастлив, ведь только ты и близкие знаете, сколько тяжелой работы вложено в это. Люди обычно видят только вершину айсберга.

– Ты вспомнил своих близких, и мы знаем, что у твоей жены день рождения. Итак, возникает вопрос: кому ты посвящаешь свои голы?

– Конечно, для жены хочется сделать этот день особенным. После первого гола я показал ей сердечко, ведь она этого желала. Посвящаю свои голы ей и надеюсь, что она надолго запомнит этот день.

– Вновь созданные «Карпаты» являются новичком Премьер-лиги. Это чувствовалось или достойно боролись с «Шахтером»?

– Думаю, со всем уважением к «Карпатам», в таких матчах, если мы будем на 100% сконцентрированы и будем выигрывать дуэли, все будет зависеть только от нас. Можем быть довольны собой, кроме двух пропущенных голов, немного пошатнувших команду. Однако есть над чем работать.

– Что, по твоему мнению, послужило причиной этих пропущенных мячей?

– Наверное, это была какая-то расконцентрация, но мы будем работать над этим.

– Впереди «Шахтера» ждет Лига чемпионов. Как считаешь, готова ли команда как морально, так и физически?

– Думаю, готова. Прежде всего это совсем другой турнир и менталитет, и нельзя даже близко сравнивать, как команда играет в чемпионате и как будет играть в Лиге чемпионов. Будем отдавать все силы и, надеюсь, продемонстрируем хороший футбол и добьемся результата.

- Скучали по Лиге чемпионов и есть ли мандраж?

– Мандража пока нет, но, конечно, скучаем, ведь мечта каждого футболиста – играть в Лиге чемпионов, и этот момент близится.

– Чего болельщикам ждать от «Шахтера» во время еврокубкового сезона?

– Эмоций. Надеюсь, положительные.