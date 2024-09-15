Матч УПЛ Ворскла – Рух прерван

Матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги «Ворскла» - «Рух», который проходит в Полтаве на стадиона «Ворскла» имени Алексея Бутовского, прерван.

Причина – воздушная тревога, которая объявлена в Полтаве и Полтавской области.

Встреча не возобновилась после перерыва. Счет в матче ничейный — 0:0.

Начиная с 38-й минуты, полтавчане играют в меньшинстве после удаления с поля Александра Скляра.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Рух».