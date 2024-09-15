Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч УПЛ Ворскла – Рух прерван
Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 14:03 | Обновлено 15 сентября 2024, 14:12
1907
0

Матч УПЛ Ворскла – Рух прерван

Команды и персонал были вынуждны отправиться в укрытие

15 сентября 2024, 14:03 | Обновлено 15 сентября 2024, 14:12
1907
0
Матч УПЛ Ворскла – Рух прерван
ФК Ворскла Полтава

Матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги «Ворскла» - «Рух», который проходит в Полтаве на стадиона «Ворскла» имени Алексея Бутовского, прерван.

Причина – воздушная тревога, которая объявлена в Полтаве и Полтавской области.

Встреча не возобновилась после перерыва. Счет в матче ничейный — 0:0.

Начиная с 38-й минуты, полтавчане играют в меньшинстве после удаления с поля Александра Скляра.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Рух».

По теме:
ЗУБКОВ: «Мистер сказал, что нужно менять направление атаки»
Газон не для футбола. Ворскла в меньшинстве удержала ничью против Руха
«Хет-трик – это моя работа». Кому посвятил три гола Артем Бондаренко?
Ворскла Полтава Рух Львов Ворскла - Рух чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги
Другие виды | 14 сентября 2024, 22:32 3
Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги
Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги

Дорощук завершил сезон вторым

Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Другие виды | 15 сентября 2024, 00:12 1
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги

Олег получил чек в 12 тысяч долларов, Фельфнер за 6-ю позицию заработал $2000

Довбик – в основе Ромы на матч с Дженоа, Малиновский не попал в старт
Футбол | 15.09.2024, 13:01
Довбик – в основе Ромы на матч с Дженоа, Малиновский не попал в старт
Довбик – в основе Ромы на матч с Дженоа, Малиновский не попал в старт
За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии
Футбол | 15.09.2024, 08:23
За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии
За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
Футбол | 14.09.2024, 22:57
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде
Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде
14.09.2024, 22:39 11
Другие виды
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
13.09.2024, 22:35 12
Другие виды
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
14.09.2024, 08:38 9
Футбол
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
14.09.2024, 02:15
Бокс
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
13.09.2024, 11:26 32
Бокс
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
13.09.2024, 15:20 1
Футбол
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
13.09.2024, 13:30 43
Футбол
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
14.09.2024, 09:31 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем