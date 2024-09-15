Украина. Премьер лига15 сентября 2024, 14:03 | Обновлено 15 сентября 2024, 14:12
1907
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Матч УПЛ Ворскла – Рух прерван
Команды и персонал были вынуждны отправиться в укрытие
15 сентября 2024, 14:03 | Обновлено 15 сентября 2024, 14:12
1907
0
Матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги «Ворскла» - «Рух», который проходит в Полтаве на стадиона «Ворскла» имени Алексея Бутовского, прерван.
Причина – воздушная тревога, которая объявлена в Полтаве и Полтавской области.
Встреча не возобновилась после перерыва. Счет в матче ничейный — 0:0.
Начиная с 38-й минуты, полтавчане играют в меньшинстве после удаления с поля Александра Скляра.
Sport.ua ведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Рух».
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