Ман Сити нашел замену де Брюйне. Игрок на контракте в ПСЖ
«Горожанам» интересен Хави Симонс
Нидерландский полузащитник Хави Симонс находится в поле зрения скаутов «Манчестер Сити» в качестве вероятной замены бельгийцу Кевину де Брюйне.
Сообщается, что «горожане» рассматривают возможность подписания полузащитника «РБ Лейпциг» летом будущего года.
В подписании 21-летнего Симонса якобы также заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария».
«РБ Лейпциг» хочет сохранить нидерландца в команде, выкупив его у «ПСЖ», однако клуб вряд ли сможет позволить себе полноценный трансфер. Сейчас Хави играет за «быков» на правах аренды. Сам игрок предпочитает продолжение карьеры в АПЛ.
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