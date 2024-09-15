Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити нашел замену де Брюйне. Игрок на контракте в ПСЖ
Англия
15 сентября 2024, 13:49 | Обновлено 15 сентября 2024, 13:58
181
0

Ман Сити нашел замену де Брюйне. Игрок на контракте в ПСЖ

«Горожанам» интересен Хави Симонс

15 сентября 2024, 13:49 | Обновлено 15 сентября 2024, 13:58
181
0
Ман Сити нашел замену де Брюйне. Игрок на контракте в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Нидерландский полузащитник Хави Симонс находится в поле зрения скаутов «Манчестер Сити» в качестве вероятной замены бельгийцу Кевину де Брюйне.

Сообщается, что «горожане» рассматривают возможность подписания полузащитника «РБ Лейпциг» летом будущего года.

В подписании 21-летнего Симонса якобы также заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария».

«РБ Лейпциг» хочет сохранить нидерландца в команде, выкупив его у «ПСЖ», однако клуб вряд ли сможет позволить себе полноценный трансфер. Сейчас Хави играет за «быков» на правах аренды. Сам игрок предпочитает продолжение карьеры в АПЛ.

По теме:
Стали известны оценки трех украинцев за матчи 4-го тура АПЛ 2024/25
Марсель с Де Дзерби победил Ниццу, волевая победа ПСЖ
Бавария уничтожила новичка c хет-триком Кейна, победы Байера и Штутгарта
Хави Симонс трансферы АПЛ трансферы Манчестер Сити РБ Лейпциг ПСЖ
Юрій Остроумов Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
Футбол | 14 сентября 2024, 23:15 7
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина

Видимо, с Тибо все в порядке, королевский клуб начал второй тайм против Реала Сосьедад

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Футбол | 14 сентября 2024, 14:22 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо

14 сентября в 15:30 состоится матч 6-го тура УПЛ

Где смотреть онлайн матч ЧМ-2024 по футзалу Аргентина – Украина
Футзал | 15.09.2024, 07:52
Где смотреть онлайн матч ЧМ-2024 по футзалу Аргентина – Украина
Где смотреть онлайн матч ЧМ-2024 по футзалу Аргентина – Украина
Дженоа – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 15.09.2024, 12:31
Дженоа – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Другие виды | 15.09.2024, 00:12
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде
Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде
14.09.2024, 22:39 10
Другие виды
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
13.09.2024, 11:26 32
Бокс
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
14.09.2024, 11:28
Бокс
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
14.09.2024, 22:57 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
13.09.2024, 22:56 30
Футбол
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
13.09.2024, 15:20 1
Футбол
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
13.09.2024, 22:35 12
Другие виды
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
14.09.2024, 07:37 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем