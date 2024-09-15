Ман Сити нашел замену де Брюйне. Игрок на контракте в ПСЖ

Нидерландский полузащитник Хави Симонс находится в поле зрения скаутов «Манчестер Сити» в качестве вероятной замены бельгийцу Кевину де Брюйне.

Сообщается, что «горожане» рассматривают возможность подписания полузащитника «РБ Лейпциг» летом будущего года.

В подписании 21-летнего Симонса якобы также заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария».

«РБ Лейпциг» хочет сохранить нидерландца в команде, выкупив его у «ПСЖ», однако клуб вряд ли сможет позволить себе полноценный трансфер. Сейчас Хави играет за «быков» на правах аренды. Сам игрок предпочитает продолжение карьеры в АПЛ.