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15 сентября 2024, 13:42 |
445
0

ФОТО. Свитолина встретилась з детьми, которых удалось вернуть из рф

Элина настаивает на том, что мир должен услышать истории украинскими детей и действовать немедленно

15 сентября 2024, 13:42 |
445
0
ФОТО. Свитолина встретилась з детьми, которых удалось вернуть из рф
Инстаграм Элины Свитолиной

Известная теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями от встречи с украинскими детьми, которых удалось вернуть из россии.

«Мое сердце защемило, когда я знакомилась с маленькими храбрыми украинцами – Валерией, Марком, Жасмин, Львом, Алиной и Ольгой. Меня потрясли их истории – истории о том, как их забрали из дома российские войска.

Удивительно, как эти дети вдохновили меня. Несмотря на все, что им пришлось пережить: потерять свой дом из-за бомбежек, быть вынужденными посещать российские школы и лекции, полные российской пропаганды и лжи, и быть свидетелями бесчисленных преступлений, – сейчас им становится лучше на родине. Они учатся, растут, осмысливают и верят в мирное будущее.

Слушая рассказы каждого ребенка, я чувствовала растущую решимость поделиться их историями с миром. Мы должны сделать так, чтобы их голоса были услышаны каждым лидером и каждым человеком. Эти истории должны вдохновлять на действия. Каждый ребенок заслуживает того, чтобы свободно мечтать и быть любимым.

Благодаря инициативе Bring Kids Back UA и усилиям наших партнеров эти дети вернулись домой и находятся в безопасности. Но тысячи других по-прежнему находятся в российском плену, разлучены со своими семьями и лишены детства.

Мы не остановимся, пока все украинские дети не будут возвращены домой. Каждый день имеет значение. Мир должен услышать истории детей и действовать немедленно», – написала Элина.

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Элина Свитолина фото
Владимир Клепач Источник: Instagram
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