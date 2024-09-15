Пихаленок назвал виновных в поражениях Украины от Албании и Чехии

Полузащитник сборной Украины и «Динамо» Киев Александр Пихаленок поделился эмоциями от пребывания в лагере национальной команды и дал оценку поражениям от сборных Албании (1:2) и Чехии (2:3) на старте розыгрыша Лиги наций.

«Всегда приятно возвращаться в главную нашу сборную. На Евро-2024 я не играл и теперь вновь приятно вернуться в расположение сборной Украины. Однако мы подвели наших болельщиков, проиграв два стартовых матча в Лиге наций. Пока мы переключились на дела клубные, но через месяц мы вновь соберемся в Польше, где и продолжим нашу подготовку к следующих встречам на уровне сборных. Есть все шансы улучшить наше турнирное положение, не нужно вешать голову.

Какая причина поражений с Албанией и Чехией? Все виноваты – и футболисты, и тренерский штаб. Мы хотели набрать максимальное количество очков в этих играх», – рассказал Пихаленок.

Ранее Владислав Кабаев оценил свой дебют в сборной и рассказал об отношениях с Михаилом Мудриком.