Кабаев оценил дебют в сборной и рассказал об отношениях с Мудриком
Вингер «Динамо» – о пребывании в лагере национальной команды
Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев поделился эмоциями от первой игры в форме национальной команды, которая пришлась на поединок Лиги наций против Албании (1:2), а также рассказал о своих взаимоотношениях с Михаилом Мудриком — конкурентом по позиции в главной команде страны.
– Влад, ты в 29 лет сыграл первый матч за национальную сборную Украины. Какие твои первые впечатления от этого важного для тебя события?
– Эмоции, конечно положительные для меня, ведь я впервые был в расположении национальной сборной Украины. Да, мы проиграли албанцам, и это не лучший результат для нашей сборной, это понятно. Мне кажется, что я не смог проявить свой максимум – это факт. Надеюсь, что я смогу заслужить своей игрой в Динамо и дальше вызываться в расположение главной команды страны.
– На твоей позиции в сборной играет Михаил Мудрик. У вас было общение?
– Достаточно минимальное, раньше мы не были знакомы. Миша поздравил меня, ведь на днях моя жена родила дочь. Мудрик играет в Челси, пусть у него все в Англии сложится удачно.
Ранее сообщалось, что Кабаев стал шестым дебютантом сборной Украины под руководством Сергея Реброва.
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