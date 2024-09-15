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Сборная УКРАИНЫ
15 сентября 2024, 12:52 | Обновлено 15 сентября 2024, 13:44
359
0

Кабаев оценил дебют в сборной и рассказал об отношениях с Мудриком

Вингер «Динамо» – о пребывании в лагере национальной команды

15 сентября 2024, 12:52 | Обновлено 15 сентября 2024, 13:44
359
0
Кабаев оценил дебют в сборной и рассказал об отношениях с Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев (справа)

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев поделился эмоциями от первой игры в форме национальной команды, которая пришлась на поединок Лиги наций против Албании (1:2), а также рассказал о своих взаимоотношениях с Михаилом Мудриком — конкурентом по позиции в главной команде страны.

– Влад, ты в 29 лет сыграл первый матч за национальную сборную Украины. Какие твои первые впечатления от этого важного для тебя события?

– Эмоции, конечно положительные для меня, ведь я впервые был в расположении национальной сборной Украины. Да, мы проиграли албанцам, и это не лучший результат для нашей сборной, это понятно. Мне кажется, что я не смог проявить свой максимум – это факт. Надеюсь, что я смогу заслужить своей игрой в Динамо и дальше вызываться в расположение главной команды страны.

– На твоей позиции в сборной играет Михаил Мудрик. У вас было общение?

– Достаточно минимальное, раньше мы не были знакомы. Миша поздравил меня, ведь на днях моя жена родила дочь. Мудрик играет в Челси, пусть у него все в Англии сложится удачно.

Ранее сообщалось, что Кабаев стал шестым дебютантом сборной Украины под руководством Сергея Реброва.

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Владислав Кабаев сборная Украины по футболу Украина - Албания Лига наций Михаил Мудрик сборная Албании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sportarena
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