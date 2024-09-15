Защитник Динамо рассказал, почему команда с трудом обыграла Зарю

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился мнением о поединке 6-го тура Украинской Премьер-лиги с «Зарей» (2:0), в котором он стал автором голевой передачи в середине второго тайма, позволив Виталию Буяльскому открыть счет.

– Этот поединок для динамовцев был очень трудным. Почему так сложилось?

– После матчей национальных и молодежных сборных всегда трудно играть. Дорога занимает много времени и ребята возвращаются в расположение команды уставшими. Игроки национальной сборной вернулись их Чехии, а игроки молодежной сборной прилетели из Северной Ирландии. Нужно было ментально переключиться на дела клубные.

– На твой взгляд, игроки национальной сборной Украины были в плохом психологическом состоянии, после двух поражений подряд?

– Ребята профессионалы, и только они могут ответить на ваш вопрос. Думаю, что они должны вовремя забыть те негативные результаты и подходить к матчу чемпионата в нормальном состоянии.