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Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 13:10 | Обновлено 15 сентября 2024, 13:36
362
0

Защитник Динамо рассказал, почему команда с трудом обыграла Зарю

Константин Вивчаренко — о победе над луганчанами

15 сентября 2024, 13:10 | Обновлено 15 сентября 2024, 13:36
362
0
Защитник Динамо рассказал, почему команда с трудом обыграла Зарю
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился мнением о поединке 6-го тура Украинской Премьер-лиги с «Зарей» (2:0), в котором он стал автором голевой передачи в середине второго тайма, позволив Виталию Буяльскому открыть счет.

– Этот поединок для динамовцев был очень трудным. Почему так сложилось?

– После матчей национальных и молодежных сборных всегда трудно играть. Дорога занимает много времени и ребята возвращаются в расположение команды уставшими. Игроки национальной сборной вернулись их Чехии, а игроки молодежной сборной прилетели из Северной Ирландии. Нужно было ментально переключиться на дела клубные.

– На твой взгляд, игроки национальной сборной Украины были в плохом психологическом состоянии, после двух поражений подряд?

– Ребята профессионалы, и только они могут ответить на ваш вопрос. Думаю, что они должны вовремя забыть те негативные результаты и подходить к матчу чемпионата в нормальном состоянии.

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Константин Вивчаренко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Заря Луганск Заря - Динамо
Юрій Остроумов Источник: Sportarena
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