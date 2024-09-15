Нойер установил уникальное достижение в Бундеслиге

В субботу, 14 сентября, в матче 3-го тура чемпионата Германии «Бавария» добилась крупной победы над «Хольштайном» со счетом 6:1.

В составе мюнхенцев весь поединок отыграл голкипер Мануэль Нойер.

«Хольштайн» стал 37-м клубом, который 38-летний немец побеждал в рамках немецкого чемпионата.

Нойер стал первым игроком в истории Бундеслиги, добившимся побед над 37 различными коллективами национального чемпионата.

Ранее Мануэль Нойер оценил жеребьевку ЛЧ и будущую встречу с «Шахтером».