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Германия
15 сентября 2024, 12:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 12:13
199
0

Нойер установил уникальное достижение в Бундеслиге

Голкиперу покорился исторический рекорд

15 сентября 2024, 12:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 12:13
199
0
Нойер установил уникальное достижение в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

В субботу, 14 сентября, в матче 3-го тура чемпионата Германии «Бавария» добилась крупной победы над «Хольштайном» со счетом 6:1.

В составе мюнхенцев весь поединок отыграл голкипер Мануэль Нойер.

«Хольштайн» стал 37-м клубом, который 38-летний немец побеждал в рамках немецкого чемпионата.
Нойер стал первым игроком в истории Бундеслиги, добившимся побед над 37 различными коллективами национального чемпионата.

Ранее Мануэль Нойер оценил жеребьевку ЛЧ и будущую встречу с «Шахтером».

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Бавария Хольштайн Мануэль Нойер чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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