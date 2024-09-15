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  4. ДЖОКОВИЧ: «Ни рейтинг, ни ATP Finals сейчас не входят в число моих целей»
ATP
15 сентября 2024, 12:10 | Обновлено 15 сентября 2024, 12:52
217
0

ДЖОКОВИЧ: «Ни рейтинг, ни ATP Finals сейчас не входят в число моих целей»

Серб сосредоточился на турнирах Grand Slam и выступлениях за сборную

15 сентября 2024, 12:10 | Обновлено 15 сентября 2024, 12:52
217
0
ДЖОКОВИЧ: «Ни рейтинг, ни ATP Finals сейчас не входят в число моих целей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович ответил на вопрос журналистов и важности для него попадания на Итоговый турнир ATP.

«Нет. Это вообще не моя цель, как и рейтинг ATP. С этими турнирами я завязал. Буду ли я играть на них в этом году или в следующем, я не знаю. С этого момента приоритетами будут турниры Grand Slam и выступления за Сербию», – сказал Новак.

Отметим, что Джокович провел 428 недель на первой строчке рейтинга ATP, что является абсолютным рекордом с большим отрывом. Также Новак 7 раз побеждал на Итоговом турнире ATP, это также рекордный показатель.

Ранее Джокович назвал свои самые тяжелые поражения в карьере.

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Новак Джокович рейтинг ATP Итоговый турнир ATP
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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