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ATP
13 сентября 2024, 09:12 | Обновлено 13 сентября 2024, 09:23
346
0

Джокович назвал свои самые тяжелые поражения в карьере

Серб – о неудачах

13 сентября 2024, 09:12 | Обновлено 13 сентября 2024, 09:23
346
0
Джокович назвал свои самые тяжелые поражения в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович, который имеет 24 титула турниров серии Grand Slam, дал оценку своей победе на Олимпийских играх 2024 в Париже, назвав ее величайшей в карьере.

«Самая главная причина – мне снова выпал шанс представлять Сербию на самом важном спортивном событии в мире. Вторая – это моя олимпийская карьера: я проиграл Надалю полуфинал в Пекине, потом проиграл еще два полуфинала на Олимпиадах – это были одни из самых тяжелых поражений в моей карьере.

Олимпиады проходят только раз в четыре года. Я приехал на эту Олимпиаду, не выиграв ни одного титула в сезоне, перенес операцию на колене, мне 37 лет, я победил соперника, который только что обыграл меня на Уимблдоне… Все это делает ее (победу) такой особенной. Самый большой набор эмоций в моей карьере, это сложно описать словами», – заявил Джокович.

Ранее сообщалось, что Джокович завершит 2024 год с антидостижением за 7 последних лет.

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Новак Джокович
Юрій Остроумов Источник: Tennis Majors
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