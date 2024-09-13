Джокович назвал свои самые тяжелые поражения в карьере

Сербский теннисист Новак Джокович, который имеет 24 титула турниров серии Grand Slam, дал оценку своей победе на Олимпийских играх 2024 в Париже, назвав ее величайшей в карьере.

«Самая главная причина – мне снова выпал шанс представлять Сербию на самом важном спортивном событии в мире. Вторая – это моя олимпийская карьера: я проиграл Надалю полуфинал в Пекине, потом проиграл еще два полуфинала на Олимпиадах – это были одни из самых тяжелых поражений в моей карьере.

Олимпиады проходят только раз в четыре года. Я приехал на эту Олимпиаду, не выиграв ни одного титула в сезоне, перенес операцию на колене, мне 37 лет, я победил соперника, который только что обыграл меня на Уимблдоне… Все это делает ее (победу) такой особенной. Самый большой набор эмоций в моей карьере, это сложно описать словами», – заявил Джокович.

Ранее сообщалось, что Джокович завершит 2024 год с антидостижением за 7 последних лет.