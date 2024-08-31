Джокович завершит 2024 год с антидостижением за 7 последних лет
Новак завершил борьбу на Открытом чемпионате США
Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович в ночь на 31 августа завершил выступления на Открытом чемпионате США 2024, проиграв в третьем раунде Алексею Попырину (№28 АТР) из Австралии.
Таким образом, у серба в этом году не будет ни одного титула турниров серии Grand Slam: на Australian Open он проиграл в полуфинале, на Ролан Гаррос – снялся перед четвертьфиналом, на Уимблдоне потерпел поражением в финале.
37-летний Джокович впервые с 2017-го завершит сезон без титулов турниров серии Grand Slam.
Ранее Новак Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open.
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