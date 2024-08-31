Джокович завершит 2024 год с антидостижением за 7 последних лет

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович в ночь на 31 августа завершил выступления на Открытом чемпионате США 2024, проиграв в третьем раунде Алексею Попырину (№28 АТР) из Австралии.

Таким образом, у серба в этом году не будет ни одного титула турниров серии Grand Slam: на Australian Open он проиграл в полуфинале, на Ролан Гаррос – снялся перед четвертьфиналом, на Уимблдоне потерпел поражением в финале.

37-летний Джокович впервые с 2017-го завершит сезон без титулов турниров серии Grand Slam.

Ранее Новак Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open.