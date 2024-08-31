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  4. Джокович завершит 2024 год с антидостижением за 7 последних лет
ATP
31 августа 2024, 09:36 | Обновлено 31 августа 2024, 09:44
294
2

Джокович завершит 2024 год с антидостижением за 7 последних лет

Новак завершил борьбу на Открытом чемпионате США

31 августа 2024, 09:36 | Обновлено 31 августа 2024, 09:44
294
2
Джокович завершит 2024 год с антидостижением за 7 последних лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович в ночь на 31 августа завершил выступления на Открытом чемпионате США 2024, проиграв в третьем раунде Алексею Попырину (№28 АТР) из Австралии.

Таким образом, у серба в этом году не будет ни одного титула турниров серии Grand Slam: на Australian Open он проиграл в полуфинале, на Ролан Гаррос – снялся перед четвертьфиналом, на Уимблдоне потерпел поражением в финале.

37-летний Джокович впервые с 2017-го завершит сезон без титулов турниров серии Grand Slam.

Ранее Новак Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open.

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Юрій Остроумов Источник: Tennis 365
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Saar
Пох
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+3
Mishka_Tayson
Комусь би із українців такі "антидосягнення"...
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0
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