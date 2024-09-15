Забарный стал участником рекордного матча с Челси. Мудрик только наблюдал

Матч 4-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» с украинцем Ильей Забарным и «Челси», в составе которого на поле так и не появился Михаил Мудрик, установил новый рекорд лиги по количеству желтых карточек в отдельно взятой игре.

Главный арбитр встречи Энтони Тейлор вынес игрокам команд 16 предупреждений – 6 игрокам «Борнмута» и 8 игрокам «Челси», еще по одной карточке получили тренеры каждой из команд.

Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году в матче между «Тоттенхэмом» и «Шеффилд Юнайтед» (2:1) – 13 предупреждений.