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  4. Забарный стал участником рекордного матча с Челси. Мудрик только наблюдал
Англия
15 сентября 2024, 10:39 | Обновлено 15 сентября 2024, 10:45
216
0

Забарный стал участником рекордного матча с Челси. Мудрик только наблюдал

«Борнмут» и «пенсионеры» провели исторический поединок

15 сентября 2024, 10:39 | Обновлено 15 сентября 2024, 10:45
216
0
Забарный стал участником рекордного матча с Челси. Мудрик только наблюдал
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 4-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» с украинцем Ильей Забарным и «Челси», в составе которого на поле так и не появился Михаил Мудрик, установил новый рекорд лиги по количеству желтых карточек в отдельно взятой игре.

Главный арбитр встречи Энтони Тейлор вынес игрокам команд 16 предупреждений – 6 игрокам «Борнмута» и 8 игрокам «Челси», еще по одной карточке получили тренеры каждой из команд.

Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году в матче между «Тоттенхэмом» и «Шеффилд Юнайтед» (2:1) – 13 предупреждений.

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Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Борнмут Челси Английская Премьер-лига Энтони Тейлор
Юрій Остроумов Источник: CBS Sports
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