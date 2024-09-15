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  4. Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Германия
15 сентября 2024, 09:50 | Обновлено 15 сентября 2024, 10:32
1317
2

Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге

Англичанин забил три гола в ворота «Хольштайна»

15 сентября 2024, 09:50 | Обновлено 15 сентября 2024, 10:32
1317
2
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В субботу, 14 сентября, «Бавария» в матче 3-го тура чемпионата Германии не пожалела новичка сезона «Хольштайн» и разбила его со счетом 6:1, благодаря хет-трику в исполнении Гарри Кейна.

Три гола позволили английскому нападающему довести общий счет своих голов в немецком чемпионате до 50. Этой знаковой отметки Кейн достиг в 35 матчах и превзошел рекордное до этого достижение норвежца Эрлинга Холанда.

В своей время, будучи игроком дортмундской «Боруссии», Холанд достиг отметки в 50 голов в Бундеслиге за 43 поединка.

По теме:
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Хольштайн Гарри Кейн Эрлинг Холанд
Юрій Остроумов Источник: The Sun
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Комментарии 2
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aleks19826
Брєдятіна. Які 50 голів у німецькому чемпіонаті, шо автор курить???? Де він їх міг стільки наклепати? У тіпа рівно 40 голів, а 10 йому тупо приплюсував автор цієї статті)))
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+1
Southeast*-*
Англы и саксы это германские племена и Кейн об этом напомнил.
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-4
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