Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге

В субботу, 14 сентября, «Бавария» в матче 3-го тура чемпионата Германии не пожалела новичка сезона «Хольштайн» и разбила его со счетом 6:1, благодаря хет-трику в исполнении Гарри Кейна.

Три гола позволили английскому нападающему довести общий счет своих голов в немецком чемпионате до 50. Этой знаковой отметки Кейн достиг в 35 матчах и превзошел рекордное до этого достижение норвежца Эрлинга Холанда.

В своей время, будучи игроком дортмундской «Боруссии», Холанд достиг отметки в 50 голов в Бундеслиге за 43 поединка.