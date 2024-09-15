Артем Бондаренко стал автором 25-го хет-трика Шахтера в чемпионатах Украины

Хет-трик 24-летнего полузащитника Артема Бондаренко в поединке с «Карпатами» (5:2) оказался 25-м для «Шахтера» в чемпионатах Украины.

Больше «трюков со шляпой» исполнили в УПЛ только бомбардиры «Динамо» – 34. Между тем Бондаренко стал 20-м игроком горняков, забивавшим три мяча за матч, а также 14-м футболистом, сделавшим хет-трик в составе двух клубов.

3 апреля 2021 года он трижды отличился в домашнем поединке «Мариуполя», чьи цвета Артем тогда защищал, с «Ингульцом» (4:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, сделавшие хет-трик в УПЛ в составе двух и более клубов