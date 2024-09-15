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Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 09:14 | Обновлено 15 сентября 2024, 09:19
135
0

Артем Бондаренко стал автором 25-го хет-трика Шахтера в чемпионатах Украины

Бондаренко – 20-й игрок горняков, исполнивший «трюк со шляпой» в УПЛ

15 сентября 2024, 09:14 | Обновлено 15 сентября 2024, 09:19
135
0
Артем Бондаренко стал автором 25-го хет-трика Шахтера в чемпионатах Украины
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Хет-трик 24-летнего полузащитника Артема Бондаренко в поединке с «Карпатами» (5:2) оказался 25-м для «Шахтера» в чемпионатах Украины.

Больше «трюков со шляпой» исполнили в УПЛ только бомбардиры «Динамо» – 34. Между тем Бондаренко стал 20-м игроком горняков, забивавшим три мяча за матч, а также 14-м футболистом, сделавшим хет-трик в составе двух клубов.

3 апреля 2021 года он трижды отличился в домашнем поединке «Мариуполя», чьи цвета Артем тогда защищал, с «Ингульцом» (4:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, сделавшие хет-трик в УПЛ в составе двух и более клубов

К

Игрок

Клубы

3

Иван ГЕЦКО

Черноморец (1), Карпаты (1), Кривбасс (1)

3

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (1), Динамо (2), Шахтер (2)

2

Артем БОНДАРЕНКО

Мариуполь (1), Шахтер (1)

2

Сергей ДРАНОВ

Металлург Д (1), Кривбасс (1)

2

Шахаб ЗАХЕДИ

Олимпик (1), Заря (1)

2

Александр КОСЫРИН

Черноморец (1), Металлург Д (3)

2

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер (3), Кремень (1)

2

Сергей МИЗИН

ЦСКА (1), Карпаты (1)

2

Денис ОЛЕЙНИК

Металлист (1), Днепр (1)

2

Александр ПАЛЯНИЦА

Днепр (1), Карпаты (2)

2

Михаил ПОЦХВЕРИЯ

Металлург З (1), Шахтер (1)

2

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (1), Динамо (5)

2

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (1), Днепр (2)

2

Юрий ЦЕЛЫХ

Закарпатье (1), Харьков (1)

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Артем Бондаренко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Юрий Ляховецкий
Юрий Ляховецкий Sport.ua
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