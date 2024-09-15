Артем Бондаренко стал автором 25-го хет-трика Шахтера в чемпионатах Украины
Бондаренко – 20-й игрок горняков, исполнивший «трюк со шляпой» в УПЛ
Хет-трик 24-летнего полузащитника Артема Бондаренко в поединке с «Карпатами» (5:2) оказался 25-м для «Шахтера» в чемпионатах Украины.
Больше «трюков со шляпой» исполнили в УПЛ только бомбардиры «Динамо» – 34. Между тем Бондаренко стал 20-м игроком горняков, забивавшим три мяча за матч, а также 14-м футболистом, сделавшим хет-трик в составе двух клубов.
3 апреля 2021 года он трижды отличился в домашнем поединке «Мариуполя», чьи цвета Артем тогда защищал, с «Ингульцом» (4:3).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, сделавшие хет-трик в УПЛ в составе двух и более клубов
|
К
|
Игрок
|
Клубы
|
3
|
Иван ГЕЦКО
|
Черноморец (1), Карпаты (1), Кривбасс (1)
|
3
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (1), Динамо (2), Шахтер (2)
|
2
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Мариуполь (1), Шахтер (1)
|
2
|
Сергей ДРАНОВ
|
Металлург Д (1), Кривбасс (1)
|
2
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Олимпик (1), Заря (1)
|
2
|
Александр КОСЫРИН
|
Черноморец (1), Металлург Д (3)
|
2
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер (3), Кремень (1)
|
2
|
Сергей МИЗИН
|
ЦСКА (1), Карпаты (1)
|
2
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
Металлист (1), Днепр (1)
|
2
|
Александр ПАЛЯНИЦА
|
Днепр (1), Карпаты (2)
|
2
|
Михаил ПОЦХВЕРИЯ
|
Металлург З (1), Шахтер (1)
|
2
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (1), Динамо (5)
|
2
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (1), Днепр (2)
|
2
|
Юрий ЦЕЛЫХ
|
Закарпатье (1), Харьков (1)
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