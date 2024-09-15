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Испания
15 сентября 2024, 09:03 | Обновлено 15 сентября 2024, 09:08
367
0

Наставник Барселоны Флик высказался о возможном обладателе Золотого мяча

Тренер поделился экспертным мнением

15 сентября 2024, 09:03 | Обновлено 15 сентября 2024, 09:08
367
0
Наставник Барселоны Флик высказался о возможном обладателе Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о том, кто в этом году достоин стать обладателем Золотого мяча.

«Это хороший вопрос. Но это не моя работа – высказывать своё мнение по этому поводу. Есть фантастические футболисты отличного уровня, и я не собираюсь высказываться на эту тему открыто. Повторю, это не моя работа», – заявил Флик.

«Барселона» под руководством Ханса-Дитера Флика лидирует в чемпионате Испании, имея 12 очков.

В воскресенье, 15 сентября, каталонцы в очередном матче Ла Лиги померятся силами с «Жироной».

Ранее сообщалось, что Флик стал автором исторического достижения в чемпионате Испании.

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Ханс-Дитер Флик Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Золотой мяч
Юрій Остроумов Источник: Marca
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