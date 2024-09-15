Наставник Барселоны Флик высказался о возможном обладателе Золотого мяча

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о том, кто в этом году достоин стать обладателем Золотого мяча.

«Это хороший вопрос. Но это не моя работа – высказывать своё мнение по этому поводу. Есть фантастические футболисты отличного уровня, и я не собираюсь высказываться на эту тему открыто. Повторю, это не моя работа», – заявил Флик.

«Барселона» под руководством Ханса-Дитера Флика лидирует в чемпионате Испании, имея 12 очков.

В воскресенье, 15 сентября, каталонцы в очередном матче Ла Лиги померятся силами с «Жироной».

Ранее сообщалось, что Флик стал автором исторического достижения в чемпионате Испании.