Флик стал автором исторического достижения в чемпионате Испании

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером испанской Ла Лига по итогам августа.

59-летний Флик стал первым немецким специалистом, добившимся такого приизнания. До него эту награду не получал ни один тренер из Германии.

Хан-Дитер Флик стал наставником «блауграны» минувшим летом. Он на старте нового сезона одержал с подопечными четыре победы в четырех матчах с общим счетом 13:3.

«Барселона» поочередно обыграла «Валенсию» (2:1), «Атлетик» из Бильбао (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Вальядолид» (7:0).