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  4. Флик стал автором исторического достижения в чемпионате Испании
Испания
10 сентября 2024, 07:33 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:35
354
0

Флик стал автором исторического достижения в чемпионате Испании

Немец вошел в историю Ла Лиги

10 сентября 2024, 07:33 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:35
354
0
Флик стал автором исторического достижения в чемпионате Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером испанской Ла Лига по итогам августа.

59-летний Флик стал первым немецким специалистом, добившимся такого приизнания. До него эту награду не получал ни один тренер из Германии.

Хан-Дитер Флик стал наставником «блауграны» минувшим летом. Он на старте нового сезона одержал с подопечными четыре победы в четырех матчах с общим счетом 13:3.

«Барселона» поочередно обыграла «Валенсию» (2:1), «Атлетик» из Бильбао (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Вальядолид» (7:0).

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Ханс-Дитер Флик Ла Лига Барселона чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Squawka
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