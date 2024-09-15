Ювентус не справился с Эмполи, Милан разгромил аутсайдера

В Италии местные гранды «Ювентус» и «Милан» провели матчи 4 тура Серии А. Туринцы не сумели справиться с «Эмполи», сыграв в безголевую ничью. А вот «Милан» Паулу Фонсеки разгромил новичка дивизиона «Венецию», забив четыре гола без ответа еще в первом тайме.

Серия А. 4 тур

Эмполи – Ювентус – 0:0

Ювентус: Перин, Камбьязо, Бремер, Гатти, Калулу, Луис (Фаджоли, 67), Локателли (Тюрам, 66), Копмейнерс, Йилдиз (Мбангула, 66), Гонсалес (Веа, 67), Влахович.

Милан – Венеция – 4:0

Милан: Меньян, Тео Эрнандес, Павлович, Габбия, Роял, Лофтус-Чик, Юсуф Фофана (Дзероли, 79), Рейндерс (Окафор, 63), Пулишич (Чуквуэзе, 79), Леау (Морато, 64), Абрахам (Мусса, 74).

Голы: Тео Эрнандес, 2, Юсуф Фофана, 16, Пулишич, 25, пен, Абрахам, 29, пен

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА