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14.09.2024 19:00 – FT 0 : 0
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Италия
15 сентября 2024, 03:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 03:41
73
0

Ювентус не справился с Эмполи, Милан разгромил аутсайдера

Два итальянских гранда провели поединки Серии A

15 сентября 2024, 03:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 03:41
73
0
Ювентус не справился с Эмполи, Милан разгромил аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine

В Италии местные гранды «Ювентус» и «Милан» провели матчи 4 тура Серии А. Туринцы не сумели справиться с «Эмполи», сыграв в безголевую ничью. А вот «Милан» Паулу Фонсеки разгромил новичка дивизиона «Венецию», забив четыре гола без ответа еще в первом тайме.

Серия А. 4 тур

Эмполи – Ювентус – 0:0

Ювентус: Перин, Камбьязо, Бремер, Гатти, Калулу, Луис (Фаджоли, 67), Локателли (Тюрам, 66), Копмейнерс, Йилдиз (Мбангула, 66), Гонсалес (Веа, 67), Влахович.

Милан – Венеция – 4:0

Милан: Меньян, Тео Эрнандес, Павлович, Габбия, Роял, Лофтус-Чик, Юсуф Фофана (Дзероли, 79), Рейндерс (Окафор, 63), Пулишич (Чуквуэзе, 79), Леау (Морато, 64), Абрахам (Мусса, 74).

Голы: Тео Эрнандес, 2, Юсуф Фофана, 16, Пулишич, 25, пен, Абрахам, 29, пен

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Ювентус Эмполи Милан Венеция Серия A чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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