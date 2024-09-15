Севилья победила Хетафе, Вильярреал справился с Мальоркой

В чемпионате Испании закончились еще три матча местного чемпионата. «Севилья» благодаря голу Хесуса Наваса минимально победила «Хетафе», «Вильярреал» переиграл на выезде «Мальорку» на последних минутах, а «Эспаньол» и «Алавес» выдали голевую перестрелку.

Чемпионат Испании. 6 тур

Севилья – Хетафе – 1:0

Гол: Навас, 23

Мальорка – Вильярреал – 1:2

Голы: Альбиоль, 57, аг – Кошта, 27, Айозе Перес, 90+4

Эспаньол – Алавес – 3:2

Голы: Пуадо, 21, 56, 63, пен – Конечны, 35, Теналья, 68

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