14.09.2024 15:00 – FT 1 : 2
Испания15 сентября 2024, 02:45 | Обновлено 15 сентября 2024, 03:18
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Севилья победила Хетафе, Вильярреал справился с Мальоркой
В Испании закончились три матча 5 тура Ла Лиги
15 сентября 2024, 02:45 | Обновлено 15 сентября 2024, 03:18
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В чемпионате Испании закончились еще три матча местного чемпионата. «Севилья» благодаря голу Хесуса Наваса минимально победила «Хетафе», «Вильярреал» переиграл на выезде «Мальорку» на последних минутах, а «Эспаньол» и «Алавес» выдали голевую перестрелку.
Чемпионат Испании. 6 тур
Севилья – Хетафе – 1:0
Гол: Навас, 23
Мальорка – Вильярреал – 1:2
Голы: Альбиоль, 57, аг – Кошта, 27, Айозе Перес, 90+4
Эспаньол – Алавес – 3:2
Голы: Пуадо, 21, 56, 63, пен – Конечны, 35, Теналья, 68
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
69’
Тони Лато (Мальорка) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Автогол забил Рауль Альбиоль (Вильярреал).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Логан Кошта (Вильярреал).
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