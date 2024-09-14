ВИДЕО. Феерит в Италии. Украинский талант забил роскошный гол Милану

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 1-го тура молодежного чемпионата Италии Примаверы, в котором играют команды U-20.

«Милан» U-20 в стартовом туре разгромил «Эмполи» U-20. За юношескую команду «Эмполи» сыграл 17-летний воспитанник киевского «Динамо» Богдан Попов.

Украинец сумел отличиться классным голом на 54-й минуте матча. Попов роскошно обошел защитников «Милана» и уверенно переиграл голкипера.

После начала большой войны Попов уехал в Польшу, где выступал за «Гурник Забже». В чемпионате Польши U-17 Богдан Попов забил 8 голов. В июле 2023 года подписал контракт с «Эмполи».

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