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Италия
14 сентября 2024, 22:34 | Обновлено 14 сентября 2024, 22:43
614
0

ВИДЕО. Феерит в Италии. Украинский талант забил роскошный гол Милану

Богдан Попов забил Милану U-20

14 сентября 2024, 22:34 | Обновлено 14 сентября 2024, 22:43
614
0
ВИДЕО. Феерит в Италии. Украинский талант забил роскошный гол Милану
ФК Эмполи. Богдан Попов

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 1-го тура молодежного чемпионата Италии Примаверы, в котором играют команды U-20.

«Милан» U-20 в стартовом туре разгромил «Эмполи» U-20. За юношескую команду «Эмполи» сыграл 17-летний воспитанник киевского «Динамо» Богдан Попов.

Украинец сумел отличиться классным голом на 54-й минуте матча. Попов роскошно обошел защитников «Милана» и уверенно переиграл голкипера.

После начала большой войны Попов уехал в Польшу, где выступал за «Гурник Забже». В чемпионате Польши U-17 Богдан Попов забил 8 голов. В июле 2023 года подписал контракт с «Эмполи».

ВИДЕО. Феерит в Италии. Украинский талант забил роскошный гол Милану

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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