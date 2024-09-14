Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 21:34 | Обновлено 14 сентября 2024, 21:43
244
0

Палкин хочет сделать благотворительные матчи Шахтера и португальских клубов

Гендиректор «горняков» упомянул клубы «Порту», ​​«Бенфика» и «Спортинг»

14 сентября 2024, 21:34 | Обновлено 14 сентября 2024, 21:43
244
0
Палкин хочет сделать благотворительные матчи Шахтера и португальских клубов
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, вспоминая продажу Анатолия Трубина в Бенфику, заявил о возможности организации благотворительных матчей с португальскими клубами:

«Одна из идей на будущее – организация благотворительных игр с португальскими клубами. Мы хотим организовать товарищеские матчи.

Мы говорили о «Порту», ​​«Бенфике» и «Спортинге». В этих играх мы можем собрать деньги для поддержки народа Украины и военных.

Мы поддерживаем людей, которые потеряли дом, военных с серьезными травмами. Для нас очень важно, чтобы эти игры приносили доход и посылали сигнал о том, что происходит в Украине».

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Шахтер Донецк Сергей Палкин благотворительные матчи Порту Бенфика Спортинг Лиссабон российско-украинская война Анатолий Трубин
Николай Степанов Источник: Record.pt
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