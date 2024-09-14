Палкин хочет сделать благотворительные матчи Шахтера и португальских клубов
Гендиректор «горняков» упомянул клубы «Порту», «Бенфика» и «Спортинг»
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, вспоминая продажу Анатолия Трубина в Бенфику, заявил о возможности организации благотворительных матчей с португальскими клубами:
«Одна из идей на будущее – организация благотворительных игр с португальскими клубами. Мы хотим организовать товарищеские матчи.
Мы говорили о «Порту», «Бенфике» и «Спортинге». В этих играх мы можем собрать деньги для поддержки народа Украины и военных.
Мы поддерживаем людей, которые потеряли дом, военных с серьезными травмами. Для нас очень важно, чтобы эти игры приносили доход и посылали сигнал о том, что происходит в Украине».
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