Палкин хочет сделать благотворительные матчи Шахтера и португальских клубов

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, вспоминая продажу Анатолия Трубина в Бенфику, заявил о возможности организации благотворительных матчей с португальскими клубами:

«Одна из идей на будущее – организация благотворительных игр с португальскими клубами. Мы хотим организовать товарищеские матчи.

Мы говорили о «Порту», ​​«Бенфике» и «Спортинге». В этих играх мы можем собрать деньги для поддержки народа Украины и военных.

Мы поддерживаем людей, которые потеряли дом, военных с серьезными травмами. Для нас очень важно, чтобы эти игры приносили доход и посылали сигнал о том, что происходит в Украине».