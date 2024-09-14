Известны составы на матч Борнмут – Челси. Сыграют ли украинцы в старте?

В субботу, 14 сентября, в 22:00 состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Челси».

Поединок состоится на поле арены «Виталити Стэдиум».

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В турнирной таблице АПЛ после 3 туров «Борнмут» занимает 8-е место, имея в активе 5 очков (1 победа, 2 ничьи, 0 поражений, мячи 5-4). У «Челси» 4 пункта (1 победа, 1 ничья, 1 поражение, мячи 7-5) и 11-я позиция.

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный выйдет в стартовом составе, а его соотечественник Михаил Мудрик начнет матч на скамейке запасных «Челси».