Перес переиграл всех. Лунин был главной целью топового тренера, но...

В пятницу «Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

Продлениям контракта Лунина с «Реалом» был недоволен мадридский «Атлетико» во главе с тренером Диего Симеоне. Аргентинский тренер сделал подписание украинца свободным агентом основной целью на трансферную кампанию лета 2025 года. Симеоне планировал, что Лунин заменит Облака. Однако теперь «Атлетико» придется заплатить за Лунина минимум 35 миллионов евро.



Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.