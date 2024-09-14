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Испания
14 сентября 2024, 20:47 | Обновлено 14 сентября 2024, 20:50
1075
1

Перес переиграл всех. Лунин был главной целью топового тренера, но...

Украинца бесплатно хотел подписать «Атлетико»

14 сентября 2024, 20:47 | Обновлено 14 сентября 2024, 20:50
1075
1
Перес переиграл всех. Лунин был главной целью топового тренера, но...
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Флорентино Перес

В пятницу «Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

Продлениям контракта Лунина с «Реалом» был недоволен мадридский «Атлетико» во главе с тренером Диего Симеоне. Аргентинский тренер сделал подписание украинца свободным агентом основной целью на трансферную кампанию лета 2025 года. Симеоне планировал, что Лунин заменит Облака. Однако теперь «Атлетико» придется заплатить за Лунина минимум 35 миллионов евро.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Диего Симеоне трансферы Атлетико Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги продление контракта
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Harun Bakircioğlu
Бред, максимум что было это выторговывали у Переса зарплату получше. Никуда он не собирался уходить. И в принципе правильно сделал.
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