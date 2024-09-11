Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, какая клаусула будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом
Испания
11 сентября 2024, 19:51 |
3058
2

Известно, какая клаусула будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом

«Реал» потребует за трансфер украинца 35 миллионов евро

11 сентября 2024, 19:51 |
3058
2
Известно, какая клаусула будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подписал новый контракт с королевским клубом. Новое соглашение 25-летнего футболиста со «сливочными» будет действовать еще на протяжении 4 сезонов. Срок действия прошлого договора истекал уже летом 2025 года.

По информации испанских СМИ, в новом контракте Лунина с «Реалом» прописана сумма отступных. Сообщается, что клаусула украинца будет составлять 35 миллионов евро. Активировать клаусулу заинтересованные клубы смогут уже летом 2025 года.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

По теме:
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Лунин проигнорирова предложение агента Мендеша относительно своего будущего
Куртуа пока будет основным. Подробности подписания контракта Лунина
чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин финансы
Дмитро Олійник Источник: PlanetarealMadrid
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Футбол | 11 сентября 2024, 00:40 28
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией

Главный тренер сине-желтых провел пресс-конференцию после поединка 2-го тура Лиги наций

«Могу набить е**льник». Поворознюк не захотел извиниться перед журналистом
Футбол | 11 сентября 2024, 20:10 9
«Могу набить е**льник». Поворознюк не захотел извиниться перед журналистом
«Могу набить е**льник». Поворознюк не захотел извиниться перед журналистом

Президенту Ингульца не нравятся «тупые вопросы»

Сергей РЕБРОВ: «Крайне неудачные матчи сборной Украины. Хочу извиниться»
Футбол | 11.09.2024, 17:35
Сергей РЕБРОВ: «Крайне неудачные матчи сборной Украины. Хочу извиниться»
Сергей РЕБРОВ: «Крайне неудачные матчи сборной Украины. Хочу извиниться»
Милевский назвал лучшего игрока Украины в проигранном матче против Чехии
Футбол | 11.09.2024, 07:23
Милевский назвал лучшего игрока Украины в проигранном матче против Чехии
Милевский назвал лучшего игрока Украины в проигранном матче против Чехии
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Футбол | 11.09.2024, 00:05
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Дочитавши до слів "великі гроші", Палкін заржав.
Ответить
0
Стюард #11
Та ну бл... , ну хватит уже про лунина, у всех уже ненависть к нему из-за
перенасыщенности "новостями" про него. С чего вы взяли вообще, что людям
так интересно следить за луниным?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
11.09.2024, 00:21
Футбол
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
09.09.2024, 17:44
Футбол
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
10.09.2024, 00:12 37
Футбол
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
10.09.2024, 10:07 1
Бокс
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
10.09.2024, 19:04 47
Футбол
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
11.09.2024, 00:55 13
Футбол
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 8
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
10.09.2024, 11:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем