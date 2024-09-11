Известно, какая клаусула будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом
«Реал» потребует за трансфер украинца 35 миллионов евро
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подписал новый контракт с королевским клубом. Новое соглашение 25-летнего футболиста со «сливочными» будет действовать еще на протяжении 4 сезонов. Срок действия прошлого договора истекал уже летом 2025 года.
По информации испанских СМИ, в новом контракте Лунина с «Реалом» прописана сумма отступных. Сообщается, что клаусула украинца будет составлять 35 миллионов евро. Активировать клаусулу заинтересованные клубы смогут уже летом 2025 года.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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