БАРТУЛОВИЧ: «Отсутствие арендованных игроков нас ослабило? Не сказал бы»

Наставник луганской «Зари» Младен Бартулович поделился впечатлениями от матча 6 тура УПЛ, в котором его команда проиграла киевскому «Динамо» со счетом 0:2.

– Во-первых, хочу поздравить всех луганчан с днем ​​города. Очень верю, что сыграем в украинском Луганске, на родном стадионе. Что касается игры – «Динамо» есть «Динамо». Они нас дожали. Мы создавали множество предпосылок для перспективных атак, хороших моментов. Надо было спокойнее работать с мячом.

Во второй половине поединка соперник добавил. Замены сделали свое дело. Забили первый гол, затем через некоторое время и второй. После этого нам было очень тяжело.

– В первом тайме вы перекрыли соперника, сыграли неплохо. Чего не хватило на вторую половину матча?

– Как я уже сказал – «Динамо» добавило. Плюс возможность замен на усиление состава. Мы также произвели замены, но ожидали немного больше помощи от ребят. Замены не усилили нас сегодня.

– Насколько ослабило игру команды отсутствие арендованных футболистов?

– Так бы не сказал. У нас было достаточно игроков для замены. Все они – квалифицированные. Конечно, мы рассчитываем на арендованных, но это не ключевой аспект.

– Какова перспектива Супряги в вашей команде?

– Я общался с ним. Долго его знаю, еще с «Днепра-1». Вижу желание играть за «Зарю». Рассчитываем на его помощь.