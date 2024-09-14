Александр ПШЕНИЧНЮК: «Игра была непростой, но нам удалось победить»
Хавбек «Черноморца» прокомментировал победу над «Ингульцом»
В матче 6-го тура УПЛ одесский «Черноморец» одержал минимальную победу над «Ингульцом» из Петрово (1:0).
Полузащитник «моряков» Александр Пшеничнюк, отличившийся дебютным голом в футболке «Черноморца», эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от матча.
— Поздравляю вашу команду с победой, тебя с дебютным мячом. Какие впечатления после игры?
— Очень рад, что удалось победить. Я очень благодарен команде, очень хорошие эмоции после победы.
— Насколько сложно сегодня было играть против команды, которая весь матч, можно сказать, провела в обороне?
– Я бы не сказал, что соперник весь матч провел в обороне. Эта команда очень дисциплинирована, примерно нашего уровня. Мы стремились играть в свой футбол. Конечно, игра была нелегкой, но нам удалось победить.
— Ты забил сегодня дебютный гол в УПЛ и вообще во взрослом футболе впервые забил ударом через себя. Ты тренировал раньше подобный удар или это получилось случайно?
– Нет, это получилось случайно. Можно сказать, что повезло.
Одесский «Черноморец» занимает 11 место в УПЛ, набрав 6 очков. «Ингулец» идет на 14-м месте с тремя очками.
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