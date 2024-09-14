Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПШЕНИЧНЮК: «Игра была непростой, но нам удалось победить»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 19:16 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:27
175
0

Александр ПШЕНИЧНЮК: «Игра была непростой, но нам удалось победить»

Хавбек «Черноморца» прокомментировал победу над «Ингульцом»

14 сентября 2024, 19:16 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:27
175
0
Александр ПШЕНИЧНЮК: «Игра была непростой, но нам удалось победить»
ФК Черноморец

В матче 6-го тура УПЛ одесский «Черноморец» одержал минимальную победу над «Ингульцом» из Петрово (1:0).

Полузащитник «моряков» Александр Пшеничнюк, отличившийся дебютным голом в футболке «Черноморца», эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от матча.

— Поздравляю вашу команду с победой, тебя с дебютным мячом. Какие впечатления после игры?
— Очень рад, что удалось победить. Я очень благодарен команде, очень хорошие эмоции после победы.

— Насколько сложно сегодня было играть против команды, которая весь матч, можно сказать, провела в обороне?
– Я бы не сказал, что соперник весь матч провел в обороне. Эта команда очень дисциплинирована, примерно нашего уровня. Мы стремились играть в свой футбол. Конечно, игра была нелегкой, но нам удалось победить.

— Ты забил сегодня дебютный гол в УПЛ и вообще во взрослом футболе впервые забил ударом через себя. Ты тренировал раньше подобный удар или это получилось случайно?
– Нет, это получилось случайно. Можно сказать, что повезло.

Одесский «Черноморец» занимает 11 место в УПЛ, набрав 6 очков. «Ингулец» идет на 14-м месте с тремя очками.

По теме:
Хавбек Шахтера забил 3 гола Карпатами. Это третий хет-трик в сезоне УПЛ
ВИДЕО. Неприличный счет. Шахтер забил пятый гол Карпатам во Львове
Шахтер – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ярослав Кисиль Черноморец Одесса Ингулец Черноморец - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу эксклюзив
Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Футбол | 14 сентября 2024, 08:38 8
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос

Украинец продлил со «сливочными» контракт до 2030 года

Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
Бокс | 14 сентября 2024, 02:15 0
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира

Тимоти выделил талант Теренса Кроуфорда

ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Футбол | 13.09.2024, 22:56
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ВИДЕО. Артета о продлении контракта, Стерлинге и матче с Тоттенхэмом
Футбол | 14.09.2024, 19:26
ВИДЕО. Артета о продлении контракта, Стерлинге и матче с Тоттенхэмом
ВИДЕО. Артета о продлении контракта, Стерлинге и матче с Тоттенхэмом
Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю
Футбол | 14.09.2024, 17:23
Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю
Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
12.09.2024, 23:23
Другие виды
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
13.09.2024, 15:20 1
Футбол
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
13.09.2024, 23:59 1
Другие виды
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
14.09.2024, 08:05 1
Бокс
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
12.09.2024, 16:39 38
Футбол
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
13.09.2024, 09:49
Футбол
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
13.09.2024, 00:10 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем