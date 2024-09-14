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Кубок Дэвиса
14 сентября 2024, 18:50 | Обновлено 14 сентября 2024, 18:54
344
0

Ишай Олиэль – Алексей Крутых. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса

14 сентября 2024, 18:50 | Обновлено 14 сентября 2024, 18:54
344
0
Ишай Олиэль – Алексей Крутых. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Алексей Крутых (слева)

14 сентября продолжиться матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины.

Во втором матче игрового дня сразятся израильтян Ишай Олиэль (№463 АТР) и Алексей Крутых из Украины (№493 ATP). Время начала поединка – 18:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После трех матчей сборная Израиля ведет со счетом 2:1. В субботу украинцы отыграли одно очко в парном матче.

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сборная Украины по теннису смотреть онлайн Ишай Олиэль Израиль - Украина Кубок Дэвиса-2024 Алексей Крутых
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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