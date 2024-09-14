Ишай Олиэль – Алексей Крутых. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 сентября продолжиться матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины.

Во втором матче игрового дня сразятся израильтян Ишай Олиэль (№463 АТР) и Алексей Крутых из Украины (№493 ATP). Время начала поединка – 18:45 по Киеву.

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После трех матчей сборная Израиля ведет со счетом 2:1. В субботу украинцы отыграли одно очко в парном матче.

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