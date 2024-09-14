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Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 18:40 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:16
203
0

Ярослав КИСИЛЬ: «Было важно победить, чтобы почувствовать уверенность»

Защитник одесского клуба рассказал о победе над «Ингульцом»

14 сентября 2024, 18:40 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:16
203
0
Ярослав КИСИЛЬ: «Было важно победить, чтобы почувствовать уверенность»
УПЛ

В матче 6-го тура УПЛ одесский «Черноморец» одержал минимальную победу над «Ингульцем» из Петрово (1:0).

Защитник «моряков» Ярослав Кисиль эксклюзивно для Sport.ua рассказал о своих эмоциях после игры.

– Во-первых, поздравляю вашу команду с победой. Какие впечатления от сегодняшней игры?
– Спасибо. Была очень тяжелая игра, «Ингулец» очень организованно пытается играть в футбол. Я считаю, что мы также хорошо организованно играли и сыграли на ноль. Для нас важно было сегодня хорошо сыграть, чтобы обрести эту уверенность. Мы терпели, играли как команда и в конце игры забили гол. Но повторюсь, это была очень тяжелая игра, и, несмотря на то, что они («Ингулец») не одержали ни одной победы, но с такими соперниками, как «Кривбасс» и «Полесье», взяли очки. Поэтому сегодня было важно победить, чтобы порадовать болельщиков и почувствовать эту уверенность в своих силах.

– Насколько сложно было сегодня играть против команды, которая весь матч, можно сказать, играла в обороне?
– Ну, всегда тяжело играть против команды, которая закрывается, и поэтому мы пытались вскрывать оборону соперника, делать разные способы и связки для этого, и наверняка нас Бог отблагодарил за это: мы в конце забили. Но еще раз повторюсь, команда очень организована, против таких команд очень тяжело играть.

Одесский «Черноморец» занимает 11 место в УПЛ, набрав 6 очков. «Ингулец» идет на 14-м месте с тремя очками.

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Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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