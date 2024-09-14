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Чемпионат Италии
Комо
14.09.2024 16:00 – FT 2 : 2
Болонья
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Италия
14 сентября 2024, 18:05 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:09
339
2

Болонья снова не выиграла в Серии A. Дальше – Шахтер в Лиге чемпионов

У команды 3 очка после четырех туров

14 сентября 2024, 18:05 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:09
339
2
Болонья снова не выиграла в Серии A. Дальше – Шахтер в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Болонья в матче 4-го тура чемпионата Италии сыграла вничью 2:2 с новичком сезона Комо, сумев отыграться с 0:2. У команды на старте одно поражение и три ничейных результат.

С тремя пунктами Болонья занимает 14-е место в Серии A.

Уже 18 сентября команда на своем поле примет Шахтер в рамках 1-го тура обновленной Лиги чемпионов.

Чемпионат Италии. 4-й тур

Комо – Болонья 2:2
Голы: Касале, 5 (в свои ворота), Кутроне, 53 – Кастро, 76, Жуниор, 90+2

Болонья: Скорупски, Пош, Бекема, Касале (Лукуми, 81), Миранда, Побега, Фройлер, Эбишер (Фаббиан, 46), Орсолини (Жуниор, 63), Одгард (Ндойе, 81), Даллинга (Кастро, 63)

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Сэмюэл Айлинг-Джуниор (Болонья).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Кутроне (Комо).
5’
ГОЛ ! Автогол забил Николо Казале (Болонья).
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Болонья Комо Шахтер Донецк Лига чемпионов Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
А то уже ЛЧ на днях через тиждень після ЛН. А то здавалось так пізно починається цього року. Хоча ЛЄ точно пізно.
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0
Saar
Збереження сили на ЛЧ.
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0
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