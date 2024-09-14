Болонья снова не выиграла в Серии A. Дальше – Шахтер в Лиге чемпионов

Болонья в матче 4-го тура чемпионата Италии сыграла вничью 2:2 с новичком сезона Комо, сумев отыграться с 0:2. У команды на старте одно поражение и три ничейных результат.

С тремя пунктами Болонья занимает 14-е место в Серии A.

Уже 18 сентября команда на своем поле примет Шахтер в рамках 1-го тура обновленной Лиги чемпионов.

Чемпионат Италии. 4-й тур

Комо – Болонья 2:2

Голы: Касале, 5 (в свои ворота), Кутроне, 53 – Кастро, 76, Жуниор, 90+2

Болонья: Скорупски, Пош, Бекема, Касале (Лукуми, 81), Миранда, Побега, Фройлер, Эбишер (Фаббиан, 46), Орсолини (Жуниор, 63), Одгард (Ндойе, 81), Даллинга (Кастро, 63)