Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный защитник вошел в тренерский штаб сборной Англии
Англия
14 сентября 2024, 17:31 |
400
0

Легендарный защитник вошел в тренерский штаб сборной Англии

Эшли Коул будет помогать Ли Карсли

14 сентября 2024, 17:31 |
400
0
Легендарный защитник вошел в тренерский штаб сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Коул

Клуб Чемпионшипа «Бирмингем Сити» официально сообщил о том, что Эшли Коул покинул тренерский штаб первой команды.

Теперь он будет работать в тренерском штабе сборной Англии, помогая Ли Карсли, который временно исполняет обязанности главного тренера команды.

В качестве игрока Эшли Коул выступал за сборную Англии с 2001 по 2014 годы, и суммарно провел 107 матчей, забитыми голами не отличился.

Ранее сообщалось о том, что Фрэнк Лэмпард, Грэм Поттер или Эдди Хау могут возглавить сборную Англии.

По теме:
Два экс-тренера Челси могут возглавить сборную Англии
Экс-тренер Англии Саутгейт рассказал о новом месте работы. Готов удивить?
Англия – Финляндия – 2:0. Дубль Кейна в 100-м матче. Видео голов и обзор
Бирмингем Сити Эшли Коул сборная Англии по футболу Ли Карсли
Олег Дидух Источник: ФК Бирмингем Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Футбол | 14 сентября 2024, 14:22 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо

14 сентября в 15:30 состоится матч 6-го тура УПЛ

Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю
Футбол | 14 сентября 2024, 17:23 27
Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю
Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю

Номинальные гости дожали луганскую команду во втором тайме

Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Бокс | 14.09.2024, 08:05
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Шовковский оценил матч с Зарей, защитника Бражко и травмы игроков
Футбол | 14.09.2024, 17:44
Шовковский оценил матч с Зарей, защитника Бражко и травмы игроков
Шовковский оценил матч с Зарей, защитника Бражко и травмы игроков
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
Бокс | 14.09.2024, 02:15
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
13.09.2024, 11:26 30
Бокс
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
14.09.2024, 07:37 16
Футбол
Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
12.09.2024, 23:23
Другие виды
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
13.09.2024, 23:59 1
Другие виды
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
13.09.2024, 13:30 43
Футбол
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
13.09.2024, 20:47
Футбол
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
13.09.2024, 15:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем