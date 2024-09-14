Англия14 сентября 2024, 17:31 |
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Легендарный защитник вошел в тренерский штаб сборной Англии
Эшли Коул будет помогать Ли Карсли
14 сентября 2024, 17:31 |
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Клуб Чемпионшипа «Бирмингем Сити» официально сообщил о том, что Эшли Коул покинул тренерский штаб первой команды.
Теперь он будет работать в тренерском штабе сборной Англии, помогая Ли Карсли, который временно исполняет обязанности главного тренера команды.
В качестве игрока Эшли Коул выступал за сборную Англии с 2001 по 2014 годы, и суммарно провел 107 матчей, забитыми голами не отличился.
Ранее сообщалось о том, что Фрэнк Лэмпард, Грэм Поттер или Эдди Хау могут возглавить сборную Англии.
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