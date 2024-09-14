Легендарный защитник вошел в тренерский штаб сборной Англии

Клуб Чемпионшипа «Бирмингем Сити» официально сообщил о том, что Эшли Коул покинул тренерский штаб первой команды.

Теперь он будет работать в тренерском штабе сборной Англии, помогая Ли Карсли, который временно исполняет обязанности главного тренера команды.

В качестве игрока Эшли Коул выступал за сборную Англии с 2001 по 2014 годы, и суммарно провел 107 матчей, забитыми голами не отличился.

Ранее сообщалось о том, что Фрэнк Лэмпард, Грэм Поттер или Эдди Хау могут возглавить сборную Англии.