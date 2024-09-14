Шахтер – Карпаты. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 14 сентября донецкий «Шахтер» во Львове в матче шестого тура УПЛ примет «Карпаты». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Резник, Педро Энрике, Франьич, Бондарь, Винисиус Тобиас, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Кевин, Зубков, Сикан

«Карпаты»: Кемкин, Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Часуа, Костенко, Подлепенец, Устименко