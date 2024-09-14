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Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 17:11 | Обновлено 14 сентября 2024, 17:13
992
0

Шахтер – Карпаты. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в шестом туре УПЛ

14 сентября 2024, 17:11 | Обновлено 14 сентября 2024, 17:13
992
0
Шахтер – Карпаты. Стали известны стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine. Арена Львов

Сегодня, 14 сентября донецкий «Шахтер» во Львове в матче шестого тура УПЛ примет «Карпаты». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Резник, Педро Энрике, Франьич, Бондарь, Винисиус Тобиас, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Кевин, Зубков, Сикан

«Карпаты»: Кемкин, Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Часуа, Костенко, Подлепенец, Устименко

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Шахтер Донецк Карпаты Львов Шахтер - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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