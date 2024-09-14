Украина. Премьер лига14 сентября 2024, 17:11 | Обновлено 14 сентября 2024, 17:13
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Шахтер – Карпаты. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в шестом туре УПЛ
14 сентября 2024, 17:11 | Обновлено 14 сентября 2024, 17:13
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Сегодня, 14 сентября донецкий «Шахтер» во Львове в матче шестого тура УПЛ примет «Карпаты». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Резник, Педро Энрике, Франьич, Бондарь, Винисиус Тобиас, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Кевин, Зубков, Сикан
«Карпаты»: Кемкин, Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Часуа, Костенко, Подлепенец, Устименко
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