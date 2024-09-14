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14 сентября 2024, 16:49 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:54
404
0

Максимов отказался от предложения сборной Азербайджана и местных клубов

Во главе азербайджанского клуба Кешля Максимов выиграл Кубок Азербайджана

14 сентября 2024, 16:49 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:54
404
0
Максимов отказался от предложения сборной Азербайджана и местных клубов
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Украинский тренер Юрий Максимов отклонил два выгодных предложения от азербайджанских клубов, информирует Sportarena.

Летом специалист также был включен в шорт-лист на должность главного тренера сборной Азербайджана. Однако Максимов отказался от всех предложений. Коуч не хочет покидать Украину и ждет предложений от украинских клубов.

Как игрок Юрий выступал за Кристалл, Таврию, Днепр, Динамо, Вердер, Вальдхоф, ростов, Борисфен, Металлург Запорожье. На посту главного тренер работал с клубами ЦСКА Киев, Оболонь, Кривбасс, Металлург Донецк, Мордовия, Тараз, Кешля, Ворскла, Звягель, Днепр-1.

Во главе азербайджанского клуба Кешля Максимов выиграл Кубок Азербайджана. Также он занимал должность спортивного директора житомирского Полесья в 2023 году.

Последним местом работы специалиста стал Днепр-1, в котором Максимов работал с сентября 2023 года. Под его руководством команда завершила сезон 2023/24 на 4-м месте в УПЛ. Из-за финансовых проблем летом Днепр-1 был исключен из соревнований УПЛ.

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Юрий Максимов сборная Азербайджана по футболу назначение тренера Кешля Днепр-1
Николай Степанов Источник: Sportarena
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