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  4. Ничья и поражение. В Днепре-1 рассказали, за что обижены на Максимова
Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 11:16 |
1366
0

Ничья и поражение. В Днепре-1 рассказали, за что обижены на Максимова

Вячеслав Фридман припомнил бывшему тренеру днепрян плохие результаты

13 сентября 2024, 11:16 |
1366
0
Ничья и поражение. В Днепре-1 рассказали, за что обижены на Максимова
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил на заявление бывшего главного тренера днепрян Юрия Максимова об обиде из-за отсутствия трансферов зимой 2024 года:

«Что значит обиделся? Мы не могли себе тогда этого позволить. Могу тогда сказать, что клуб обиделся на Максимова из-за ничьей с «Минаем» или поражения «Руха». Русол предлагал тогда Максимову несколько кандидатов, всех имен не вспомню, но тот же Петряк на тот момент не имел игровой практики определенное время, другие не устраивали Максимова по каким-то другим причинам.

Мы взяли достаточно дорогого Очеретько, больше мы не могли себе никого позволить. Команда была полностью укомплектована. Почему было столько травм, я ответить не могу. Многие говорят, что Максимов на пляже, где песок, грузил так игроков, что они не смогли вернуться в сезон. Но он тренер, я не могу ему сказать, что он что-то не так делает. Определенные претензии были, но не обиды».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вячеслав Фридман Днепр-1 Юрий Максимов
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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