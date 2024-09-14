Алексей ХОБЛЕНКО: «В Черноморце собирается хороший коллектив»
Форвард «Черноморца» – о победе над «Ингульцом»
Форвард «Черноморца» Алексей Хобленко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от матча шестого тура УПЛ против «Ингульца» (победа 1:0):
– Хорошая игра, хороший соперник, были моменты как у них, так и у нас. Мы находимся внизу турнирной таблицы, нам нужно было побеждать. Сегодня будем немного праздновать, а завтра будет готовиться.
– У вас сегодня было несколько моментов, но вы не забили. Как вы оцениваете свою игру?
– Да, моменты были, не забил. Но забил молодой парень – супер! Главное – команда победила. Может, «Карпатам» забью.
– Вы сегодня выходили на замену. Как вам входить в игру в разгар матча?
– Тяжело, с первых минут увереннее себя чувствовать. Но тренер так решил, нужно каждый день доказывать, что достоин выходить в основе.
– Какая общая атмосфера в команде, учитывая положение в турнирной таблице?
– Атмосфера не была великолепной. Мы проиграли «Полесью» 1:4. Говорят, на своих ошибках учатся, наша команда еще строится, много молодежи приехало. Собирается хороший коллектив, мы даже предсезонку не проходили вместе. Зимой посмотрим, пройдем хорошую подготовку, из этой команды будет толк.
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