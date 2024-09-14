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  4. Алексей ХОБЛЕНКО: «В Черноморце собирается хороший коллектив»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 16:57 |
299
1

Алексей ХОБЛЕНКО: «В Черноморце собирается хороший коллектив»

Форвард «Черноморца» – о победе над «Ингульцом»

14 сентября 2024, 16:57 |
299
1
Алексей ХОБЛЕНКО: «В Черноморце собирается хороший коллектив»
ФК Черноморец. Алексей Хобленко

Форвард «Черноморца» Алексей Хобленко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от матча шестого тура УПЛ против «Ингульца» (победа 1:0):

– Хорошая игра, хороший соперник, были моменты как у них, так и у нас. Мы находимся внизу турнирной таблицы, нам нужно было побеждать. Сегодня будем немного праздновать, а завтра будет готовиться.

– У вас сегодня было несколько моментов, но вы не забили. Как вы оцениваете свою игру?
– Да, моменты были, не забил. Но забил молодой парень – супер! Главное – команда победила. Может, «Карпатам» забью.

– Вы сегодня выходили на замену. Как вам входить в игру в разгар матча?
– Тяжело, с первых минут увереннее себя чувствовать. Но тренер так решил, нужно каждый день доказывать, что достоин выходить в основе.

– Какая общая атмосфера в команде, учитывая положение в турнирной таблице?
– Атмосфера не была великолепной. Мы проиграли «Полесью» 1:4. Говорят, на своих ошибках учатся, наша команда еще строится, много молодежи приехало. Собирается хороший коллектив, мы даже предсезонку не проходили вместе. Зимой посмотрим, пройдем хорошую подготовку, из этой команды будет толк.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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alex belogubko
ЧО нужно убрать БАБИЧА он полное дно-пригласите Максимова или кого ни будь другого--на эти игры не возможно смотреть
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