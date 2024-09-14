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  4. Иван ПЕТРЯК: «Для нас эти три очка очень важны»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 16:38 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:41
428
0

Иван ПЕТРЯК: «Для нас эти три очка очень важны»

Вингер «Черноморца» – о победе над «Ингульцом»

14 сентября 2024, 16:38 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:41
428
0
Иван ПЕТРЯК: «Для нас эти три очка очень важны»
ФК Полесье. Иван Петряк

Вингер «Черноморца» Иван Петряк в общении с корреспондентом Sport.ua прокомментировал победу 1:0 над «Ингульцом» в шестом туре УПЛ:

– Обе команды не хотели терять очки, поэтому для нас это важные три очка. Мы их не очень много заработали в предыдущих турах. У нас не очень легкая ситуация, каждый день подъезжают новые футболисты, кто-то покидает команду, тренерскому штабу сложно. Поэтому для нас эти три очка очень важны.

– У вас была непонятная ситуация в начале сезона. Вы еще не были игроком «Черноморца», ходили разные слухи. Как оказалось так, что вы в итоге оказались в «Черноморце»? Что-то мешало в начале сезона?
– У меня есть действующий контракт с «Шахтером», поэтому это зависело не от меня. Хочется сказать «спасибо» «Шахтеру» и «Черноморцу» за то, что одни отпустили, а другие – скажем так, подобрали, дают шанс. Я понемногу возвращаюсь в большой футбол, для меня это важно.

– Как вам в целом в такой команде как «Черноморец»?
– Много молодых игроков, нужно время. Футбол – командный вид спорта, нужно взаимопонимание, время все покажет. Думаю, с каждой игрой мы будем прибавлять, результаты будут улучшаться.

– Как вы себя чувствуете? Уже на максимуме своих возможностей, или еще будете прибавлять?
– Конечно, если ты больше года пропустил, то это никуда не девается. Люди, которые разбираются в футболе, это понимают. Где-то на 90 минут не хватает, где-то не хватает уверенности. Физически чувствую себя намного лучше, нога не беспокоит после операции. Думаю, еще пару недель – и буду на пике.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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