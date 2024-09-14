Экс-игрок Днепра-1 рассказал о долгах клуба и прощании с командой

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман в недавнем интервью нашему сайту заявил, что команды, подписывающие экс-игроков «Днепра-1» свободными агентами, согласно договоренности, должны рассчитаться за долги «спортклубовцев».

Были названы фамилии Богдана Леднева из «Полесья» и Максима Третьякова из «Колоса». С последним мы и связались, чтобы получить эксклюзивный комментарий для сайта Sport.ua.

– Максим, в интервью нашему сайту Вячеслав Фридман заявил, что с некоторыми игроками «Днепра-1» рассчитались их новые клубы, в том числе называл и вас.

– Нет, со мной пока никто не рассчитался, надеюсь, что этот вопрос решится в ближайшее время и тогда я смогу сказать: Да, «Днепр-1» со мной рассчитался и мы пожали руки.

– То есть вам должен заплатить именно «Днепр-1», а не «Колос»?

– Конечно, «Днепр-1». «Колос» должен платить согласно контракту, который мы подписали.

– Ваши слова не сходятся с тем, что говорил Фридман…

– Нет, конкретно в моем случае я расторг контракт, потому что «Днепр-1» не мог выполнять его условия, а в итоге вообще снялся с УПЛ. Это никак не снимает с них финансовые обязательства по периоду, когда я выступал за Днепр-1. Хочу отметить, что Вячеслав Евгеньевич до этого всегда говорил мне правду, он – человек слова, возможно, в интервью с ним вышло определенное недоразумение.

– Вообще, как произошло прощание с «Днепром-1»?

– Планировал начинать новый сезон в Днепре и меня уверяли, что как минимум до зимы мы сможем играть, если продадим некоторых игроков, к которым есть интерес других клубов. В итоге я пропустил важный для меня летний сбор, пришлось разрывать контракт и набирать форму с новой командой уже по ходу сезона.